Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине

Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику.

По новым правилам, любые изменения в конструкции автомобилей должны быть сертифицированы в специальных лабораториях. В частности, установка дополнительных динамиков и усилителей без получения сертификата в специальной лаборатории приравнивается к эксплуатации автомобиля с техническими неисправностями.

Штраф за эксплуатацию автомобиля с измененной конструкцией составляет 500 рублей, но повторное нарушение может повлечь за собой и прекращение регистрации автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По-простому говоря, если водитель установил в своем автомобиле сабвуфер и носится по городу с громко включенной музыкой, его могут оштрафовать. Водители таким нововведением недовольны.

«А что такого, мне нравится громкая музыка, хочу и езжу», - заявил автомобилист по имени Владимир.

«Вы легли спать. Уснули. И вдруг ваш сон прерывается громкой музыкой из проезжающей под окнами машины. Кому это понравится?!», - возмутился челябинец, любящий тишину.

В ГИБДД Челябинска пока данное нововведение не прокомментировали.