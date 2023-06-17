Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия

Эксперты рекомендовали включить водонапорную башню Златоуста (Челябинская область), расположенную на улице Аносова, в государственный реестр ОКН - как объект культурного наследия регионального значения.

Башню возвели в конце 19 века - в промежутке между 1888-м и 1890-м годами, когда велось строительство железнодорожной ветки, проходящей через Самару, Уфу, Златоуст, Челябинск и Омск. Железная дорога дошла до Златоуста в 1890-м.

Башня являлась неотъемлемым элементом обеспечения деятельности железной дороги и нужна была для снабжения водой паровозного парка.

«До 2010 года башня служила аварийно-запасным резервуаром воды для предприятий железной дороги и двух котельных района. В том же году была отремонтирована. Деревянная обшивка заменена на новую с сохранением направления досок и декоративным пропильным узором», - рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Водонапорная башня Златоуста представляет собой центрально-симметричное трехэтажное строение, в стиле эклектики с элементами декора в традициях народного деревянного зодчества.

Нижний ярус выполнен из природного камня, отделанного с наружной части рустом, второй ярус- кирпичный, верхний - из бревен, обшит доской.

Как отмечают в госкомитете, здание не имеет аналогов в Златоусте и обладает высокой градостроительной и исторической ценностью, так как связано со строительством железной дороги в конце 19 века.

В настоящее время в здании водонапорной башни располагаются офисные помещения.