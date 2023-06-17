17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
16.06.2023
Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения
16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
08.06.2023
Эксперты рекомендовали включить челябинскую плотину «Коммунар» в госреестр памятников РФ
05.06.2023
В Челябинске могут законсервировать здание чаеразвесочной фабрики на Васенко
22.05.2023
Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»
08.05.2023
Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023