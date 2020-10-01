Военком Челябинской области объявил о старте осенней призывной кампании

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сегодня, первого октября, объявил о старте осенней призывной кампании.

По словам военкома, в период до 31-го декабря в войска российской армии планируется отправить чуть более трех тысяч южноуральских призывников.

«Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании. Будут приняты все необходимые меры по противодействию распространения коронавируса в Вооруженных Силах Российской Федерации», - заявил Андрей Максуров.

Он подчеркнул, что все военкоматы Южного Урала в полной мере обеспечены медицинским имуществом, включая средства индивидуальной защиты.

Доставлять призывников на сборные пункты и к местам прохождения военный службы будет транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку.

«Заключенными контрактами предусмотрена юридическая ответственность руководителей организаций за качество проведения дезинфекции», - отметил Андрей Максуров.

Военком добавил, что молодые люди и их родители по всем вопросам призыва и прохождения военной службы могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами войск, командующих родами войск и войсками военных округов. Для этого нужно зайти на сайт министерства обороны Российской Федерации (раздел «Контакты»).

Кроме того, с 15-го октября начнет свою работу «прямая» телефонная линия военного комиссариата Челябинской области (8 (351) 266-60-11) по вопросам призыва. Специалисты будут принимать звонки ежедневно, с десяти утра до 12-ти часов дня.

Первые отправки призывников в армию начнутся в 20-х числах октября. По традиции, наибольшее число южноуральцев направят на службу в частях и подразделениях Сухопутных войск РФ.

В декабре (ориентировочная дата отправки – 17-е число) десять призывников (это лучшие из лучших) поедут в столицу – их ждет почетная служба в Президентском полку.

Начальник отдела призыва граждан на военную службу регионального военкомата Андрей Пашкин рассказал, что в Челябинскую область уже приезжал представитель элитного воинского подразделения России – предварительный отбор ребят на службу в Президентском полку состоялся: было отобрано 15 человек.

Окончательное решение о том, кто именно из южноуральцев отправится в Москву, будет принято непосредственно перед отправкой.