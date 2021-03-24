В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова

Почти 114 тысяч южноуральцев поставили прививку от ковида

Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику

Военная прокуратура Челябинского гарнизона открыла центр помощи призывникам

В преддверии весенней призывной кампании, которая стартует первого апреля, прокуратура Челябинского гарнизона открыла в столице Южного Урала консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с призывом на военную службу.

Как рассказал заместитель военного прокурора Челябинского гарнизона подполковника Олег Кочуров, о выявленных нарушениях в ходе проводимых мероприятий по призыву на службу в рядах российской армии и направлению на альтернативную службу в период кампании «Весна-2021» можно сообщать по телефону горячей линии центра: 8 (351) 724-30-62.

Кроме того, обратиться в прокуратуру и рассказать о нарушениях можно по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 101.