Военно-патриотическое воспитание – защита своего Отечества

В Администрации Курчатовского района прошло торжественное награждение пресс-секретаря военно-патриотического движения Юнармия Филиппа Венедиктова. Глава района в присутствии военного комиссара Курчатовского и Калининского районов Сергея Катошина вручил грамоту за активную жизненную позицию, сохранение и преумножение традиций старших поколений, проведение военно-патриотической работы подрастающего поколения.

На протяжении нескольких лет Филипп Владимирович занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи – проводит занятия в юридическом колледже, участвует в работе отделения военно-патриотического воспитания военного комиссариата Челябинской области. Кроме того, под руководством Филиппа Венедиктова проходят областные собрания с сотрудниками подразделений специального назначения, ОМОН и СОБР.

«Военно-патриотическое воспитание – не работа, а призвание. Мне кажется, что понятия Отечество, долг, мужество так же, как и готовность к защите Родины, должны быть заложены в детстве. Ведь молодежь – это будущее государства», – поделился Филипп Венедиктов.

Награждение Филиппа Венедиктова прошло по поручению военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова.