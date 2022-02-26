Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистами «тайны» профессии

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону нанесли визит в 102-й лицей южноуральской столицы. Встреча военных следователей с юными челябинцами была приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

В стенах образовательного учреждения офицеры следственного отдела познакомили детский коллектив с профессией следователя, методами своей работы, а также новинками криминалистической и специальной техники.

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На примерах, связанных с расследованием уголовных дел, сотрудник ВСО по Челябинскому гарнизону рассказал лицеистам о раскрытии преступлений с применением современных методик и специального оборудования.

Также гости в погонах рассказали юным слушателям об истории становления военного следствия в Российской Федерации и действующей программе Следственного комитета по подготовке кадров (следователей), работе ведомственных кадетских классов в общеобразовательных учреждениях.

В завершение встречи офицер военного следственного отдела ответил на вопросы ребят, заинтересовавшихся следственной работой.