Военный медик из Челябинска не может получить статус ветерана СВО

Челябинец Александр Мицуков, проходивший службу в должности начальника госпитального отделения на Донбассе, не может получить статус ветерана боевых действий, так как находился в зоне СВО по контракту с частной военной компанией.

Он служил в составе добровольческого отряда имени Святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщает корреспондент «Урал-пресс-информ».

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Минобороны должно выдавать удостоверение ветерана боевых действий всем без исключения защитникам Донбасса, в том числе бойцам ЧВК, и обеспечить их необходимыми льготами. Однако жалобы от фронтовиков продолжают поступать.

Александр Мицуков в августе обратился в Минобороны с просьбой присвоить ему статус ветерана боевых действий, но полковнику медицинской службы отказали.

«Несправедливо это и нечестно: с военнослужащими Минобороны мы в госпиталях и моргах рядом лежим, в окопах рядом сидим, а статус у нас разный. Точнее, у ЧВК вообще никакого статуса нет – на все запросы военная прокуратура отвечает, что нас… просто не существует! Как воевать – мы есть, вперёд, ЧВК, а когда заходит речь о льготах – мы призраки», - сказал Мицуков, добавив, что в сложившейся ситуации виновата «неповоротливая чиновничья машина».

Владимир Путин ещё в апреле ясно дал понять, что все участники спецоперации должны иметь равный статус. Впрочем, в последние дни в этом вопросе наметились улучшения. Фонд «Защитники Отечества» 31 октября объявил, что в ближайшее время начнёт выдачу удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК. Для этого в Минобороны создали специальную комиссию.