Волонтеры «Единой России» эвакуировали в Крым 91-летнюю жительницу Херсона

Челябинские участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области помогли 91-летней жительнице Херсона доехать в Крым. Добровольцы перевезли маломобильную женщину вместе с родственниками из Геническа, куда они были эвакуированы в октябре.

"К нам обратилась семейная пара с просьбой помочь эвакуироваться из Геническа в Крым. Самостоятельно супруги выехать не могли, с собой им нужно было забрать 91-летнюю бабушку. У женщины серьезная травма – перелом шейки бедра. Необходимы были «сильные руки» и комфортный автомобиль. Как поделилась сама женщина и её родственники, поездка стала большим подарком для всей семьи", - рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Всю жизнь Екатерина Павловна прожила в Херсоне. 44 года проработала в государственном архиве, оттуда и вышла на заслуженный отдых. В октябре вместе с родственниками женщину эвакуировали в Геническ. Накануне волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» всю семью перевезли в Крым.

"Случай тяжелый, неординарный. Таким людям нужен, как правило, особый уход. Собрались поехали моментально, а, уже когда грузили бабушку в автомобиль узнали, что в этот день у неё День рождения, такое вот совпадение, сделали подарок – вывезли на территорию республики Крым. 91 год и такая серьезная травма, которую она получила три месяца назад, болевых ощущений уже нет, но ходить самостоятельно бабушка не может, поэтому организовали эвакуацию. Такую помощь оказывать нужно, потому что этим людям сложно уехать, например, автобусом вместе со всеми либо самостоятельно пытаться выехать из Херсонской области", - рассказал один из ключевых участников гуманитарной миссии, депутат ЗСО Челябинской области, руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия», Денис Моисеев.

"С 19-го октября искали, как и куда нам уехать. Пока едем в Крым, а там уже примем решение, что делать дальше. Мы готовы ухаживать за своей бабушкой и понимаем, что это делать должны мы, а не кто-либо. Сегодня у нас настоящий праздник. Волонтеры проявили к нашей семье милосердие. То самое милосердие, какое проявляет русский народ", - поделилась эвакуированная жительница Юлия.

Гуманитарная миссия «Единой России» не прекращает свою работу в Херсонской области ни на день. Помимо помощи в эвакуации, добровольцы доставляют продукты и лекарства в населенные пункты, продолжают поддерживать учреждения здравоохранения и образования региона. Также они решают вопросы херсонцев в пунктах временного размещения в районах области и других субъектах России.