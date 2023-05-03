Волонтеры посадили сосновый бор в рамках программы по улучшению экологической обстановки на Южном Урале

Компания МТС высадила сосновый бор из 3 тысяч деревьев на пострадавшей от лесного пожара местности в Сосновском районе Челябинской области. Такая акция стала продолжением комплексной экологической программы компании, реализуемой на Южном Урале.

Восстановительная посадка хвойных деревьев прошла вблизи деревни Осиновка на месте лесного пожара, случившегося в 2018 году. Новое насаждение позволит восстановить утраченные в Сосновском районе экосистемы и оказать положительное влияние на качество атмосферного воздуха в пригороде Челябинска. Выбранные для данного этапа экологической программы МТС саженцы наиболее приспособлены к размещению на открытой местности и устойчивы ко внешним природным факторам.

«Мы продолжаем реализацию большой экологической программы МТС на Южном Урале, одним из этапов которой стала высадка деревьев вблизи Челябинска. Для улучшения качества жизни в регионе и сохранении окружающей среды требуется комплексный подход, в том числе с привлечением цифровых технологий и компетенций, которыми обладает экосистема МТС. Безусловно, это и искусственный интеллект, Big Data, IoT-решения, умное видеонаблюдение, а также целый комплекс цифровых сервисов, обеспечивающих регулярный мониторинг состояния окружающей среды и пресечение нарушений экологического законодательства. Мы продолжим сотрудничество с предприятиями региона для улучшения состояния экологической обстановки в нашей области. И мы рады, что помимо технологического направления, мы реализуем волонтёрские экологические проекты в партнёрстве с ведущими экспертами НКО сектора», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Высадка соснового бора в Челябинской области прошла совместно с благотворительным фондом «Система», в рамках проекта #ЗаЛес, направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта, и проекта «Южный лесной пояс России» движения «ЭКА».

Волонтёрская акция продолжила реализацию экологической программы МТС на Южном Урале, на первом этапе которой компания внедрила систему интеллектуального видеоконтроля выбросов промышленных предприятий на трёх производственных площадках Челябинска. Сеть умных камер, некоторые из которых оснащены тепловизионными модулями, позволяет круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактами загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий и оперативно реагировать в случае необходимости. В планах компании расширение ИТ-инфраструктуры в Челябинской области, которая позволит усилить контроль за экологической обстановкой в регионе и окажет положительное влияние на экосистему Южного Урала.



