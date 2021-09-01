Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД

Челябинские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на праздничных линейках, посвященных Дню знаний.

Сегодня, первого сентября, в образовательных учреждениях Челябинска проходят торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года.

«Перед проведением школьных линеек все образовательные учреждения обследованы на предмет их антитеррористической защищенности с составлением соответствующего акта. Педагогический коллектив школ проинструктирован по соблюдению мер безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В обеспечении охраны общественного порядка задействовано необходимое количество сотрудников полиции, представители частных охранных предприятий и добровольных народных дружин.

В каждом учебном учреждении дежурят полицейские, сотрудники ГИБДД обеспечивают контроль за организацией дорожного движения и безопасностью учащихся вблизи общеобразовательных учреждений.

Полицейские призывают горожан быть бдительными во время проведения праздничных мероприятий, в случае обнаружения подозрительных предметов и бесхозных вещей незамедлительно сообщать в полицию.