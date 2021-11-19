Возмущаться бесполезно: челябинцам еще раз объяснили, что охранники объектов торговли имеют законное право требовать QR-коды

Могут ли охранники требовать QR-коды у посетителей магазинов? На этот вопрос сегодня, 19 ноября, на брифинге для журналистов в правительстве Челябинской области ответил начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии подполковник полиции Артем Шмидт.

«Охранники частных охранных предприятий ограничены законом и инструкцией собственника объекта. Собственник устанавливает правила. Обязанности охранника должны быть прописаны в документах организаций, которые также должны размещать правила посещения на стендах. Если вход только по QR-коду, то люди должны об этом знать. Если человека это не устраивает, то он сам принимает решение, посещать ему этот магазин или нет. Применение физической силы со стороны охранников недопустимо. Пока при проверки пропускного режима у нас не зафиксировано нарушений и жалоб», - сказал Артем Шмидт.

Отметим, очень многие челябинцы возмущаются тем, что их обязывают предъявлять QR-коды для того, чтобы попасть в торгово-развлекательные комплексы, сетевые магазины, кинотеатры, кафе, рестораны.

Кроме того, QR-коды сегодня требуют при посещении парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов.