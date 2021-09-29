Врач-инфекционист: для окончания пандемии 76% положительных тестов на антитела недостаточно

В сентябре 2021 года, среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в России, составило 76%. Такие данные получены в ходе информационного проекта «Инвитро.Мониторинг», запущенного группой компаний «Инвитро» для наблюдения за массовым тестированием на антитела класса G, начавшимся в мае 2020 года.

Всего к настоящему моменту компанией «Инвитро» выполнено более 3 400 000 тестов, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 43,9%. Для сравнения, этот показатель в октябре прошлого года составлял 20,1%. Его изменения косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции.

Данные по положительным результатам тестирования на антитела класса G варьируются от города к городу. В Москве с мая 2020 по настоящий момент года было выполнено более 674 000 тестов, из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 39% человек, прошедших исследование. Средний суточный процент положительных результатов за сентябрь 2021 года составил 80,4%. Причем еще по итогам марта текущего года этот показатель не превышал 40%.

В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 290 500 тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 44,8% случаев. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц составил 75,6%.

В других крупнейших городах России среднее суточное число положительных результатов тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 за сентябрь 2021 выглядит следующим образом:

Новосибирск – среднее суточное число положительных результатов составило 74,9%, накопительным итогом – 47,3%;

Екатеринбург – среднее суточное число положительных результатов – 81,4%, накопительным итогом – 49,8%;

Нижний Новгород – среднее суточное число положительных результатов – 77,9%, накопительным итогом – 39,7%;

Казань – среднее суточное число положительных результатов – 76,8%, накопительным итогом – 39,5%;

Самара – среднее суточное число положительных результатов – 73,2%, накопительным итогом – 50,1%;

Челябинск – среднее суточное число положительных результатов – 77,3%, накопительным итогом – 44%;

Ростов-на-Дону – среднее суточное число положительных результатов – 66,4%, накопительным итогом – 41,9%.

О том, почему растет среднесуточный процент положительных результатов и на какой стадии находится формирование коллективного иммунитета рассказывает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь»:

1) Почему продолжает расти среднесуточный процент положительных результатов и о чем это говорит?

Принципиально это говорит о том, что наша популяция все дольше живет с коронавирусом. Естественно, все большее количество людей переносит заболевание и вакцинируется. Отсюда и больший процент пациентов с положительными результатами IgG к SARS-CoV-2. Некоторые контролируют динамику уровня антител, некоторые подозревают, что перенесли заболевание без обращения за обследованием методом ПЦР или даже с отрицательным результатом ПЦР – вариантов много.

С медицинской точки зрения, проверка уровня антител является достаточно распространенным методом для оценки эффективности иммунитета в отношении конкретной инфекции/вакцинации. Показания для проверки уровня антител есть всегда, но, как и любой анализ, данное исследование должно нести полезную информацию для специалиста, его назначившего. По результатам врач может сделать вывод и определить дальнейшие действия.

С точки зрения определения антител лабораторными методами, все тест-системы построены таким образом, что «улавливают» стабильные, не подверженные мутациям части антител. Поэтому современная тест-система для определения IgG к SARS-CoV-2 «поймает» и антитела к изначальному, «дикому» штамму вируса, и антитела к мутантным штаммам, например, к Дельте.

2) «Достаточно» ли сейчас коллективного иммунитета, чтобы противостоять новым волнам вируса? Можем ли мы рассчитывать, что новые волны будут проходить быстрее, чем предыдущие, если растет процент людей с антителами?

То, что мы сейчас наблюдаем в РФ, даже в прошлогоднем понимании эпидемиологической ситуации, когда в России и в мире в целом в основном циркулировал «дикий», уханьский штамм, не позволяет говорить о текущем переходе ситуации с COVID-19 от стадии пандемии к стадии спорадической (нерегулярной) заболеваемости. Напомню, в прошлом году многие медицинские эксперты считали, что 60-70% иммунологически резистентных людей в популяции будет достаточно, чтобы пандемия пошла на спад. Однако появились новые штаммы, а также актуализировался термин «прорывная инфекция» (breakthrough infection). То есть, если есть даже небольшая уязвимая часть населения – она рано или поздно будет инфицирована. Причем «уязвимые» – это не только те, кто не встречался с вирусом, но и те, у кого после заболевания или вакцинации по каким-то причинам снизилась иммунная защита.

На сегодняшний день, по официальным данным, в РФ около 50% переболевших/вакцинированных, это подтверждают и данные информационного проекта «Инвитро-Мониторинг». Однако такого числа недостаточно для предупреждения очередного подъема заболеваемости, так как уязвимым оказывается каждый второй житель страны, что само по себе представляется довольно грозной ситуацией.

Очередной подъем заболеваемости уже идет, причем в этот раз он начался быстрее и с более высоких суточных значений количества заболевших. Не было такого продолжительного плато, как весной, и сами цифры на плато были выше, чем в предыдущие периоды спадов и подъемов. Ниже 17 тысяч заболевших в день по стране, согласно официальным источникам, показатель не опускался. Заболеваемость будет массовой, не меньше, чем летом. Будут болеть и вакцинированные, но легче, в массе без стационарного лечения. Часть не будет обращаться к врачу, а значит не попадет в официальную статистику. Через 2-3 месяца ситуация стабилизируется, вероятно, это волнообразное течение заболевания постепенно сгладится. И тем не менее, пока 85-90% населения не наработают иммунитет к SARS-CoV-2, пандемия не угаснет. Остается, впрочем, вероятность, что вирус в результате очередных мутаций потеряет многие из своих опасных свойств и станет менее «зловредным» в плане тяжести заболевания, однако эта вероятность не кажется высокой.

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Лицензия ЛО-74-01-005756 от 30.12.2020