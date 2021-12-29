Врач-инфекционист: закрыв границы от Омикрона, можно только отсрочить неизбежное

Один из способов провести новогодние праздники – путешествие в другие города или за границу. Но пандемия коронавируса создает большое количество ограничений для туризма. В связи с появлением нового штамма «Омикрон», рассматривается мера временного закрытия границ. О том, поможет ли это предотвратить распространение вируса и стоит ли закрывать границы в странах с высоким уровнем вакцинации – рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»:

1. Насколько логичным и своевременным представляется сейчас закрытие границ?

С точки зрения медицины – вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или «дышит на ладан» – то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова – смысла нет. Одно из уже давно понятных свойств COVID-19 – его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки. То есть коронавирус – «прорывная инфекциея», которая всеми силами ищет способ распространяться. Поэтому – можно, например, закрывать всю страну на полгода – год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы – и получить эпидемию.

2. Исходя из того, что уже известно о новом штамме, можем ли мы утверждать, что он не только более контагиозен, но и более опасен? Если нет, то что уже знаем о нем?

Пока нет. Часть европейских стран, часть штатов США уже демонстрируют значительное увеличение заболеваемости и взаимосвязь этого увеличения с превалированием Омикрона, о чем широко пишут во всех открытых источниках. Но в этих же открытых источниках, отслеживающих еще и статистику пандемии – не отмечается увеличения количества госпитализированных, а также летальных случаев. Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. Омикрон уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку.

3. Если мера не вполне эффективна, то что может помочь?

Что полезного эти страны могут сделать? Пока временно закрылись и ограничили контакты – максимально быстро организовать для населения ревакцинацию. Пока большинство исследователей сходятся во мнении, что ревакцинация (бустерная доза) усиливает иммунную защиту индивида от Омикрона.

Эффективность представляется очень сомнительной. Ревкацинироваться можно и нужно без привязки к штаммам, открытым границам и т.д. Система здравоохранения у нас уже давно вошла в ритм работы с COVID-19, и нужно понимать, что, во-первых, риски заболеть есть всегда; а во-вторых, если хочешь свести к минимуму риски заболеть тяжело и умереть – сделай все, что от тебя зависит. Речь идет о вакцинации и ревакцинации в срок и соблюдение банальных противоэпидемических требований. Этого будет достаточно. Закрыв границы, можно только отсрочить неизбежное, но не избежать этого.

4. Возможны ли какие-то компромиссные меры, например, неполное закрытие или что-то в таком духе? Может ли это сработать?

Компромиссы еще менее эффективны, чем полные меры. С учетом выше приведенного определения COVID-19, как «прорывной инфекции» – они точно не сработают, поэтому нет смысла их вводить.

А при уровне вакцинации населения более 90%, закрытие границ вообще нецелесообразно, но пока для нас это недостижимая величина. Если от Омикрона будут умирать больше, чем от Дельта, а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов.