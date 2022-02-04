04.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля
04.02.2022
Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
04.02.2022
«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов
04.02.2022
«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
04.02.2022
В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок
04.02.2022
«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно
Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
03.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
02.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
31.01.2022
Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ
30.12.2021
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022