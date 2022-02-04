Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки

Врачи челябинского онкоцентра спасли жизнь пациентки, удалив гигантскую опухоль матки. Образование составляло 50 сантиметров в диаметре и весило свыше пяти килограммов.

Как отметила заведующая онкологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Валерия Саевец, размер опухоли был колоссальным.

«Она проходила через весь малый таз, занимала брюшную полость, с одной стороны сдавливала печень, а с другой стороны – селезенку. Саркому с быстрым ростом узла мы заподозрили на догоспитальном этапе и госпитализировали пациентку в отделение онкогинекологии нашего онкоцентра. Точный диагноз был поставлен клинически, интраоперационно», - рассказала Валерия Саевец.

Она подчеркнула также, что это была командная работа, превосходно сработало отделение реанимации.

«Операция была изначально очень тщательно подготовлена: мы заказали кровь с индивидуальным подбором, понимая объем предстоящего вмешательства. Удалив огромный патологический очаг, мы незамедлительно начали переливание крови», - отметила Валерия Саевец.