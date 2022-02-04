Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пройдёт VII международный Фестиваль музыкального юмора. По словам организат
04.02.2022

В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская област
04.02.2022

«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Рейтинг главы Челябинска Натальи Котовой как политического деятеля на текущей неделе вырос благод
04.02.2022

Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска продолжают высказывать недовольство по последствиям ремонта трамвайных п
04.02.2022

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. За последние сутк
Коронавирус
Коронавирус
04.02.2022

Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно
онкология
Общество
04.02.2022 14:08

Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки

Врачи челябинского онкоцентра спасли жизнь пациентки, удалив гигантскую опухоль матки. Образование составляло 50 сантиметров в диаметре и весило свыше пяти килограммов.

Как отметила заведующая онкологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Валерия Саевец, размер опухоли был колоссальным.

«Она проходила через весь малый таз, занимала брюшную полость, с одной стороны сдавливала печень, а с другой стороны – селезенку. Саркому с быстрым ростом узла мы заподозрили на догоспитальном этапе и госпитализировали пациентку в отделение онкогинекологии нашего онкоцентра. Точный диагноз был поставлен клинически, интраоперационно», - рассказала Валерия Саевец.

Она подчеркнула также, что это была командная работа, превосходно сработало отделение реанимации.

«Операция была изначально очень тщательно подготовлена: мы заказали кровь с индивидуальным подбором, понимая объем предстоящего вмешательства. Удалив огромный патологический очаг, мы незамедлительно начали переливание крови», - отметила Валерия Саевец.

онкология
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пройдёт VII международный Фестиваль музыкального юмора. По словам организат
04.02.2022

В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская област
04.02.2022

«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Рейтинг главы Челябинска Натальи Котовой как политического деятеля на текущей неделе вырос благод
04.02.2022

Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска продолжают высказывать недовольство по последствиям ремонта трамвайных п
04.02.2022

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. За последние сутк
Коронавирус
Коронавирус
04.02.2022

Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности
онкология
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.12.2021

Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области, по данным на третье февраля, на карантине по ОРВИ находится 68 школ, что с
Общество

В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ

03.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая челябинская набережная, что в 2021-м году украсила ранее заброшенное пространство за филарм
Общество

Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в настоящее время проживает три миллиона 416 тысяч 613 человек. П
Общество

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона п
Происшествия

Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Флагману российской черной металлургии – Магнитогорскому металлургич
Общество

ММК: 90 огненных лет

01.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область встречает новую, более масштабную волну коронавирусной инфекции, которая наиб
Общество

Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении

31.01.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.02.2022 14:35

Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля

04.02.2022 14:16

В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора

04.02.2022 14:08

Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки

04.02.2022 14:00

«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината

04.02.2022 13:50

Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области

04.02.2022 13:49

«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов

04.02.2022 13:35

«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев

04.02.2022 13:32

В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок

04.02.2022 13:20

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

04.02.2022 12:31

«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно

04.02.2022 11:49

Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности

04.02.2022 11:29

Челябинцев приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена

04.02.2022 11:16

Россияне рассказали, почему питаются неправильно

04.02.2022 11:15

В России могут ограничить максимальную наценку на хлеб и сахар

04.02.2022 11:00

Челябинская область реализует три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма

04.02.2022 10:58

В Пекине стартует Зимняя Олимпиада

04.02.2022 10:38

Российских производителей обяжут перерабатывать игрушки, обувь и мебель

04.02.2022 10:36

Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды

04.02.2022 10:32

Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина

04.02.2022 10:01

Недоступная среда: юный челябинец в инвалидной коляске не смог попасть в социальные учреждения Челябинска

04.02.2022 09:49

В национальном парке «Зигальга» «зацвели» ледяные цветы

03.02.2022 18:09

ВТБ увеличивает срок действия карт до 7 лет

03.02.2022 17:10

В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга

03.02.2022 16:21

Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля

03.02.2022 16:20

Одобрено Хуснуллиным: очистные сооружения Челябинска будут реконструированы в течение двух лет

03.02.2022 16:02

«Песня, словно птица»: Виктор Лебедев о новых проектах и премьерах «Малахита»

03.02.2022 15:56

В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ

03.02.2022 15:34

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»

03.02.2022 15:25

Пятница в Челябинской области будет теплой и снежной

03.02.2022 15:16

С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию

03.02.2022 14:50

На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд

03.02.2022 14:41

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

03.02.2022 14:40

Южноуральские полицейские устроили облаву на мигрантов

03.02.2022 14:17

В Челябинской области разработан новый план перекрытия автомобильных дорог

03.02.2022 14:16

Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста

03.02.2022 14:14

Южноуральцы солидарны с депутатом Госдумы: школьные учителя должны уметь системно противостоять буллингу

03.02.2022 13:23

Россиян защитили от покупки аварийного жилья

03.02.2022 13:22

Хотим париться: еманжелинцы жалуются Текслеру на проблему с банями, местные власти ссылаются на ковид

03.02.2022 12:55

За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги

03.02.2022 12:46

Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток

03.02.2022 12:39

На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак

03.02.2022 12:35

В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте

03.02.2022 12:30

Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска

03.02.2022 12:19

Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых

03.02.2022 11:53

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу

03.02.2022 11:48

ВТБ предлагает «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников

03.02.2022 11:46

Би-2 с симфоническим оркестром вернутся в Челябинск в марте

03.02.2022 11:46

В Миассе в аварии пострадали два водителя

03.02.2022 11:24

В Магнитогорске сгорела маршрутка

03.02.2022 11:11

Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии

03.02.2022 11:06

Большинство челябинцев гордятся успехами южноуральских спортсменов

03.02.2022 11:02

В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»

03.02.2022 11:01

Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара

03.02.2022 11:01

ВТБ: доля безбумажных операций на Южном Урале выросла на четверть

03.02.2022 10:51

В Челябинске определены исполнители контрактов на благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы

03.02.2022 10:42

Самолет из Москвы приземлился на запасном аэродроме в Челябинске

03.02.2022 09:42

Юбилею ММК посвятили выставку «Сила Магнитки»

02.02.2022 20:06

С 2023 года приемка дорожных объектов в Челябинской области станет более оперативной

02.02.2022 19:50

ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей

02.02.2022 19:07

1С Онлайн: возможности, преимущества

02.02.2022 18:43

Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»

02.02.2022 18:19

СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране

02.02.2022 16:56

В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку

02.02.2022 16:55

Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля

02.02.2022 16:48

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов

02.02.2022 16:15

Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка

02.02.2022 16:02

Четверг в Челябинской области туманный и скользкий

02.02.2022 16:00

В воинских частях Челябинского гарнизона началась профилактика «дедовщины»

02.02.2022 15:56

Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов

02.02.2022 15:16

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников администрации Миасса

02.02.2022 14:37

Делай вместе: челябинский общественник возьмется за дворовые пространства озерского поселка

02.02.2022 14:29

El País: в обмен на нерасширение НАТО альянс требует вывода российских миротворцев из Крыма и не только

02.02.2022 14:04

В Челябинске открыта «горячая линия» по вопросам надомного обслуживания горожан пожилого возраста

02.02.2022 13:42

Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова

02.02.2022 13:39

Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу

02.02.2022 13:37

Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник

02.02.2022 13:32

Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов

02.02.2022 13:11

Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте

02.02.2022 13:10

В России появится федеральная система эко-мониторинга

02.02.2022 13:09

Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант

02.02.2022 12:58

«Помощь уже здесь»: благотворительный фонд РМК и «Русь» продолжают поддерживать нуждающихся южноуральцев

02.02.2022 12:57

На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев

02.02.2022 12:55

Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы

02.02.2022 12:29

Котова должна знать! Коммунальщики не закрывают колодцы месяцами

02.02.2022 11:34

Число больных коронавирусом южноуральцев продолжает расти

02.02.2022 11:24

ММК завоевывает TikTok

02.02.2022 11:08

По случаю 90-летия ММК в Магнитогорске установили памятную стелу

02.02.2022 11:06

Челябинцы перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей

02.02.2022 11:05

Районный Дом культуры в поселке Бреды празднует новоселье

02.02.2022 10:59

На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть

02.02.2022 10:46

Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы

02.02.2022 10:35

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

02.02.2022 10:15

Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина

02.02.2022 10:06

КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год

02.02.2022 09:54

В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска

02.02.2022 09:26

Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

01.02.2022 18:01

Снеговики-добряки подвели итоги своей волшебной деятельности в 2021 году

01.02.2022 17:03

В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный

01.02.2022 16:48

В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида

01.02.2022 16:47

В Челябинск привезли скуфью, освященную на главе великомученика Пантелеимона