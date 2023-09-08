Врачи ЧОКБ избавили пожилую пациентку от гигантской опухоли в голове

Врачи Челябинской областной клинической больницы избавили пожилую пациентку из Копейска от гигантской – 15 на 12 сантиметров - опухоли в голове, занимавшей почти всю височную долю.

Жена офицера танковых войск копейчанка Зоя Георгиева 45 лет проработала библиотекарем. Странную забывчивость стала замечать за собой с января этого года. Решила: деменция или болезнь Альцгеймера. Поняла, что срочно надо к врачу. На приеме у специалиста пенсионерка сказала, что ее дочери 60 лет.

«Так я «умничала». Назначили мне МРТ. А я уже начала уходить из жизни, в кому впадать. Врач был в таком шоке! Сказал, что опухоль в голове просто огромная», - вспоминает исцеленная пациентка.

Состояние у Зои Георгиевой оценивалось как крайне тяжелое. В руки специалистов Челябинской областной клинической больницы женщина попала, незадолго до этого перенеся ковид. Данное обстоятельство, а также астма, размер и локация новообразования вкупе с солидным возрастом в сумме увеличивали и без того большой риск летального исхода, рассказывает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.

По ее словам, единственным аргументом в пользу операции являлось то, что опухоль на снимке была доброкачественной. Врачи взвесили все риски, обсудили с родственниками возможные последствия и решились на операцию.

И вот как все повернулось. Зоя Георгиева мало того что выжила, так еще и чувствует себя отлично, по ее собственному утверждению.

«Случай уникальный и с удивительным исходом. Операция была «не сладкая», скажу прямо. Была достаточно большая кровопотеря, но наши анестезиологи справились. И мы тоже справились достаточно хорошо. На КТ у нас было практически тотальное удаление опухоли. Хирургический этап основной, но не самый важный. Благодаря нашим реаниматологам, пациентка постепенно встала на ноги. Появились элементы сознания, двигательные рефлексы возвращались», - вспоминает врач-нейрохирург ЧОКБ Дмитрий Романюго.

Как говорит Зоя Георгиева, ее немножко мотает, но «это мелочь, по сравнению с тем, что было».

Когда началась уверенная ремиссия, Зою Николаевну перевели на долечивание в стационар по месту жительства. Женщина уверяет, что у нее началась новая жизнь. Она заново научилась есть и ходить, снова освоила телефон и компьютер. Опять полюбила книги и фильмы. Зоя Георгиева счастлива и до глубины души благодарна своим спасителям.

«Я думаю: «Господи, спасибо, что ты мне подарил жизнь, ну и, естественно, врачей. Особенно Юлию Павловну Клинк, Дмитрия Анатольевича Романюго. Я вот сейчас его первый раз увидела. Естественно, реанимацию №1 -там и врачи, и медсестры, и нянечки. Я буду вас всю жизнь помнить! Когда я выписку свою прочитала, пришла в ужас. Думаю: «Как же они согласились делать мне операцию? Они имели полное право отказать: возраст, кома, ИВЛ… В общем, это просто врачебный, человеческий подвиг», - уверена бывшая пациентка ЧОКБ, в стенах которой ежегодно выполняется более 26 тысяч различных хирургических вмешательств (и большинство случаев – сложные, тяжелые), 1100 из них - в отделении нейрохирургии.