Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца

Онкологи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета спасли 77-летнюю пациентку со злокачественной опухолью сигмовидной кишки и опасным заболеванием сердца.

Из-за наличия тяжелой сопутствующей патологии Надежде Валентиновне отказали в оперативном лечении в других медицинских организациях. Пожилая челябинка обратилась в онкологическое отделение клиники ЮУГМУ, где получила полное радикальное лечение. Операцию пенсионерка перенесла хорошо и сейчас готовится к выписке.

«Наше преимущество в том, что у нас есть взаимосвязь с терапевтическим отделением. Если мы видим, что больной действительно непростой, нуждается в дообследовании и коррегировании лечения, у нас всегда есть возможность поместить его в стационар в терапию, где за семь-десять дней ему проводят все необходимые обследования и готовят к оперативному лечению. Такая схема у нас очень часто работает», - отметила заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.