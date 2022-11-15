Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области

Лучшие детские рисунки на тему «Россия помогает» были представлены сегодня, 15 ноября, на выставке в Заксобрании Челябинской области. Здесь поместилось 80 работ, а общее количество рисунков составило четыре тысячи.

«На листе бумаги наши дети рассказали, как Россия помогает своим соотечественникам на Донбассе, как отправляет гуманитарный груз, восстанавливает мир. Много рисунков посвящено волонтерской деятельности, помощи раненным бойцам и всем нуждающимся, - прокомментировал событие руководитель фракции «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания челябинской области Александр Лазарев. - Такой дети видят нашу Родину – заботливой, справедливой, со своими героями, которыми она гордится. Конкурс, организованный партией «Единая Россия» дорогого стоит, это говорит о том, что мы в правильном направлении идем, у нас проводится замечательная работа по патриотическому воспитанию будущего Челябинской области, России. Сегодня сказал слова благодарности преподавателям и родителям за то, что учат детей важным жизненным вещам: добру, справедливости и состраданию, воспитывают настоящих патриотов».

Авторы рисунков, присутствовавшие на церемонии открытия, рассказали взрослым, что пишут письма бойцам, которые сегодня защищают Родину. На конкурсных рисунках были и послания детей военнослужащим.

«Эти письма очень трогательные, и даже у членов жюри вызывали слезы на глазах, потому что там столько детской непосредственности, которая вызывает яркие эмоций. Эти письма мы обязательно передадим бойцам», - отметил председатель Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», председатель жюри конкурса Вадим Воробей.

Победительницей конкурса стала 10-летняя Анна Щепёткина из Чесмы.

«Я нарисовала бабушку со своими внуками, которые стоят и ждут гуманитарную помощь, когда им помогут едой, водой, одеждой, чтоб им не было голодно и холодно из-за того, что их дома разбомбили. Рисовала неделю и работала акварелью, бабушку и детей сделала по ярче, чтобы было видно, что они на переднем плане», - поделилась Аня Щепёткина.

Выставку детских рисунков можно будет посмотреть в областном парламенте до первого декабря, в этот день с рисунками познакомятся участники Ассамблеи депутатов всех уровней, которая соберется по случаю дня рождения «Единой России».