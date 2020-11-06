Все на высшем уровне: первая в регионе «Ласточка» начала курсировать между Челябинском и Магнитогорском

С пригородного вокзала Челябинска вчера, 5 ноября, в свой первый рейс Челябинск-Магнитогорск отправился новый скоростной поезд «Ласточка». Теперь южноуральцы в комфортных условиях смогут добираться из одного города в другой за четыре часа и двадцать минут.

«Ласточка» – настоящий подарок для жителей региона перед Новым годом. Ранее сообщалось, что поезд начнет перевозить пассажиров в январе 2021 года, однако пути оказались готовы раньше этого срока. На торжественной церемонии открытия перед отправление поезда заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль подчеркнул, что новый поезд может развивать скорость до 140 км в час. До ремонта пути не везде позволяли ехать с такой скоростью.

«ЮУЖД выполнила целый комплекс мероприятий по ремонту железнодорожных путей, что дает возможность соединить наши родственные города новым видом транспорта. Этот поезд – совершенно другой уровень сервиса, услуг, которые предоставляет железная дорога пассажирам. На первый рейс все билеты, которые были выпушены в продажу, оказались выкуплены. Я уверен, что, когда будут сняты ограничения, а они, безусловно, будут сняты, «Ласточка» будет и дальше пользоваться популярностью и спросом», – отметил Сергей Шаль.

Новый поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло. Первые пассажиры «Ласточки» высоко оценили все эти преимущества. Многие даже звонили из поезда своим родственникам по видеосвязи, чтобы показать обстановку.

«Все цивильно, красиво и просто обалденно. Одним словом, на высшем уровне! Кресла удобные, уборные чистенькие, телевизор есть. Каждый день теперь ездить буду! (улыбается) Раньше добиралась до дома на долгоиграющей электричке – четыре часа ползли. Сейчас за два часа добираться буду. В этом поезде приятная обстановка. Она расслабляет, успокаивает», – поделилась своим мнением с корреспондентом «Урал-пресс-информ» жительница Карталов Елена Попова.

«На таких поездах мы катались только в Москве и Ленинграде. Наше мнение по поводу «Ласточки» можно выразить в трех словах – комфорт, чистота и простор. Раньше добирались до Тамерлана на обычной электричке, которая останавливалась на каждой остановке. Три с половиной часа ехали, а сейчас всего два часа и уже будем дома. В цене разница совсем небольшая, а время сэкономим», – рассказали Екатерина и Николай Пурха.

«Ласточки» полностью адаптированы для перевозки пассажиров с особыми физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Пассажирам электропоезда доступны два класса обслуживания. 12 мест первого класса расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Отметим, что отечественные двухсистемные электропоезда «Ласточка» серии ЭС1П могут эксплуатироваться на линиях как с постоянным, так и с переменным родом тока.

«В Карталах у нас пятиминутная остановка. За это время мы систему полностью перегружаем и переходим на другой вид тока. Протяженность от Челябинска до Магнитогорска по железнодорожным путям – 417 километров. Более чем на половине этого расстояния нам пришлось в той или иной степени проводить ремонтные работы», – подчеркнул начальник Южно-Уральской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов.

Добавим, что запуск скоростного электропоезда – один из важнейших совместных проектов Правительства Челябинской области, железной дороги и Свердловской пригородной компании.

Для справки:

Тарифы для пассажиров установлены министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Так, стоимость проезда по маршруту Челябинск – Магнитогорск составляет 750 рублей для класса «стандарт» и 1990 рублей для класса «бизнес».

Из Челябинска до Троицка можно будет доехать за 360 или 720 рублей; до Тамерлана – за 600 или 1200 рублей; до Карталов – за 700 или 1400 рублей (все цены указаны на классы стандарт и бизнес соответственно).

Также предусмотрены следующие тарифы: из Троицка до Тамерлана билет обойдется в 280 или 560 рублей; до Карталов – 350 или 700 рублей; до Магнитогорска – 650 или 1410 рублей.

Добраться из Тамерлана до Карталов можно за 130 или 260 рублей; до Магнитогорска – за 500 или 1000 рублей.

Билет из города Карталы в Магнитогорск обойдется в 460 рублей для пассажиров класса «стандарт» или 920 рублей для класса «бизнес».