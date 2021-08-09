Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

В Челябинске водителей и пассажиров продолжают проверять на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Сегодня, девятого августа, на аппаратном совещании в администрации города заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что за неделю было проверено 90 единиц общественного транспорта. Шесть водителей привлечены к административной ответственности.

Добавим, ранее глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок также и в торговых комплексах. Она настаивала на том, чтобы везде на входе выставили охранников, которые не пускали бы в магазины посетителей без средств индивидуальной защиты.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режимапредусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.