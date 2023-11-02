Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики

После начала спецоперации по дебандеризации Украины по всей России сотни тысяч людей выразили желание поддержать воинов на передовой. Очень активно в этом плане показал себя Челябинск: здесь мастерицы и волонтёры ежедневно плетут маскировочные сети, шьют для военнослужащих форму, собирают гуманитарку.

Так, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова создала инициативную группу из представителей общественных организаций и активных женщин. Её «Батальон отважных женщин» шьёт госпитальное бельё и амуницию для солдат. Теперь они взялись перешивать «гражданские» рубашки. Для этого Ольга Мухометьярова обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и попросила приносить вещи хорошего качества.

«Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные сорочки для раненых бойцов. Не секрет, что при экстренной помощи в полевом госпитале амуницию разрезают и выбрасывают. Чтобы было, в чём транспортировать раненых военных, мы перешиваем для них рубашки, шьём футболки и закупаем костюмы», – объяснила народная избранница суть своего патриотического начинания.

Немало спасённых солдатских жизней на счету участниц волонтёрского объединения «Золотые руки ангела». Уже на протяжении многих месяцев они ежедневно плетут маскировочные сети, которые помогают прятать технику и позиции русских бойцов от врага. «Ангелы» не чураются никакой работы: если возникает необходимость, они готовы оперативно пошить партию повседневной армейской одежды, нательного белья, маскхалатов, изготовить тактические носилки или окопные сиденья, так называемые «пятиточечники».

Всё это передаётся непосредственно представителям боевых подразделений или проверенным добровольцам, которые доставляют груз «за ленточку». Один из таких волонтёров – ветеран боевых действий Андрей Нестеров. В прошлом пограничник-афганец, Андрей знает, каково бойцу на передовой без необходимой поддержки, без весточки с родины. Поэтому он уже неоднократно ездил в зону СВО с гуманитарными миссиями.

Разумеется, любая поездка требует средств. В этом случае челябинцы объявляют сбор, на который откликаются десятки человек. Это обычные труженики: Елена Луговых, Екатерина Асхадулина и многие другие. Андрей Нестеров подчёркивает, что ни одна поездка на фронт не была сорвана из-за отсутствия народного финансирования. Всё это доказывает, что у южноуральцев открытые и добрые сердца.