Петренко, Запашный, Кормухина, Агутин и Газманов подписали гитары для южноуральских бойцов

Актер Игорь Петренко, исполнители Ольга Кормухина, Леонид Агутин, Родион Газманов, дрессировщик Эдгар Запашный подписали гитары для бойцов из Челябинской области, находящихся на передовой.

Пять новеньких музыкальных инструментов для участников СВО, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, приобрел Народный фронт, а российские знаменитости оставили на гитарах автографы и пожелания.

«Южноуральские военнослужащие рассказывали нам и даже присылали видео, как в редкие минуты отдыха устраивают музыкальные вечера – поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Шестиструнки отправятся к ребятам на передовую в ближайшее время.