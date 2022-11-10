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10.11.2022 14:36

ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость

ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению довел долю прикладных систем, независимых от импортных технологий, до 57%, уже сегодня розничный сегмент использует уже 95% отечественных технологий. Об этом стало известно в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО), для обеспечения технологического суверенитета банка и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций. Сегодня в ВТБ открыто более 30 проектов по наиболее критичным направлениям импортозамещения, в том числе — проекты по миграции с RISC-серверов на x86-процессорную архитектуру, виртуализация, замена офисного и системного программного обеспечения (ПО), корпоративный портал, прикладное ПО, решения для систем хранения данных и т. д.

Сейчас в ВТБ используются 752 системы, построенные на технологическом стеке из 180 технологий, 77 из которых импортонезависимы, для 82 найдены отечественные аналоги, по оставшимся 21 идет поиск. Кроме того, 63% технологий отраслевого банковского ПО уже являются импортозамещенными, по 33% определены отечественные аналоги и запущены проекты миграции, для 5% технологий продолжается поиск замены.

 «Внедрять собственные разработки банка, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке мы начали несколько лет назад. Импортозамещение уже затронуло абсолютно все программ и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник нашего банка. Сегодня технологический суверенитет наших систем составляет уже около 60%. По нашим оценкам, экономический эффект перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 миллиардов рублей», - отметил Вадим Кулик.

«Розничный бизнес ВТБ использует сегодня уже 95% отечественных технологий в своей работе. Весной в максимально сжатые сроки мы смогли провести комплексную трансформацию интернет-банка и сохранить высокий уровень информационной безопасности наших цифровых решений. Все клиентские данные хранятся на территории России и надежно защищены решениями, разработанными внутри банка», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Создавая отечественное ПО, банк ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и регистрацию своих продуктов в Едином реестре российского программного обеспечения. К концу 2024 года все объекты критической информационной инфраструктуры банка будут полностью переведены на отечественное оборудование и ПО, а также будут выполнены рекомендации Министерства цифрового развития РФ по импортозамещению. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка.

Среди основных достижений ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению Вадим Кулик отметил создание и масштабирование сервисной платформы ВТБ, облачную платформу VTB.Cloud, решения для мониторинга пользовательского опыта, автоматизации CRM-процессов, а также производства и эксплуатации сложных программных продуктов. Банк также завершил первый этап внутрибанковского перехода на использование российского офисного ПО МойОфис. Отечественные цифровые продукты уже установлены на рабочих местах всех сотрудников ВТБ.

ВТБ первым на российском рынке создал сервисную омниканальную платформу на микросервисной cloud-native архитектуре. Сегодня здесь работает 167 технологических решений, которые охватывают все продукты, сервисы и услуги банка во всех каналах и для всех типов клиентов. Платформа внесена в Единый реестр российского программного обеспечения, что делает разработку банка доступной для других участников российского технологического рынка.

 «Дальнейшая стратегия ВТБ в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы:  90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонент критической инфраструктуры были на отечественных решениях. Мы приветствуем возможности, которые создает Правительство РФ для развития импортонезависимых решений в сфере технологий», - сообщил Вадим Кулик.

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08.11.2022 15:22

Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»

08.11.2022 15:11

В Челябинске в декабре состоятся спектакли театра «НитьЯ»

08.11.2022 14:55

Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму

08.11.2022 14:35

Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи

08.11.2022 14:05

В Ашинском районе иномарка залетела под фуру

08.11.2022 14:03

Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом

08.11.2022 14:00

Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши

08.11.2022 13:47

Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму

08.11.2022 13:32

За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое

08.11.2022 13:28

Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море

08.11.2022 13:14

Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки

08.11.2022 13:05

В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка

08.11.2022 12:55

В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»

08.11.2022 12:52

На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана

08.11.2022 12:39

Надежда Дида: «Важно находить себя между строк»

08.11.2022 12:05

В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в компании с Ильей Мительманом в Дубае

08.11.2022 11:51

Премьера народной комедии «Омнибуса» в День народного единства

08.11.2022 11:42

В Курчатовском районе активно ведется очистка от снега внутриквартальных проездов

08.11.2022 11:34

В Пласте задержан любитель конопли

08.11.2022 11:28

Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР

08.11.2022 11:18

Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду