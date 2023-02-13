X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области

X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик», провела первую федеральную конференцию партнёров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку!»

В конференции приняли участие компании из числа малого бизнеса, в том числе партнёры-поставщики торговых сетей X5, а также представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества.

X5 поделилась предварительными итогами пилотного проекта региональных агро-логистических операторов продукции сельхозпроизводителей, который реализуется в Липецкой области. По этой модели в настоящий момент более 250 магазинов «Пятерочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров. Кроме того, X5 предлагает производителям ФРОВ сотрудничество через агроконтракты, когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. С их помощью потребности сибирских магазинов «Пятерочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 годов были на 100% закрыты местными поставщиками. Также компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик может выбрать различные варианты отгрузки и приемки – самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки.

«Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности. Без преувеличения — это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян. При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

«Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами. Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки», - сказал на конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Сегодня более половины наших поставщиков – это малый бизнес, и работе с ним мы придаем особое значение. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие «Фермерских островков». Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны», — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева.

X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», в 2022 году начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками. Среди новых партнеров X5 803 компании являются микропредприятиями, 243 - малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков. На Урале X5 нашла 78 новых поставщиков (35 - из Свердловской области, 23 - из Челябинской, 8 - из Тюменской), включая 27 индивидуальных предпринимателей, 14 малых и 58 микропредприятий.