XIV Премия «Андрюша-2023» ждет новых талантливых звездочек

Детский благотворительный фонд «Андрюша» объявляет о начале нового ежегодного конкурса на Главную детскую Премию Челябинской области для юных талантов в области искусства «Андрюша-2023».

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Конкурс проводится с 2010 года и стал успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. Выпускники фонда - победители конкурса разных лет — это студенты ведущих творческих вузов России, артисты известных театров. В 2022 году Премия «Андрюша», пройдя все необходимые экспертизы, вошла в перечень мероприятий Минпросвещения России, став единственным из региональных мероприятий в Челябинской области в категории "Искусство и культура".

Конкурс проводится для детей в возрасте от 7 до 15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец. На конкурс родителями и педагогами детей предоставляются видеозаписи выступлений соответственно номинациям - песенные и танцевальные композиции, отрывки из спектаклей, выступления в жанре "Художественное слово", работы по изобразительному искусству предоставляются в оригинале. Тема в номинации "Изобразительное искусство" – «Моя Россия – моя страна».

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить он-лайн на сайте Детского Благотворительного фонда "Андрюша" до 1 февраля 2023 года включительно. Подробно о требованиях к материалам на конкурс и о технических аспектах подачи заявок можно узнать, посмотрев подкаст на Youtube–канале фонда «Инструкция по подаче заявки на Премию «Андрюша»», а также внимательно изучив Положение о конкурсе.

Участие в конкурсе - бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры федерального масштаба. Неизменный председатель жюри Премии - народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

Фееричным завершением конкурса станет масштабный благотворительный Гала-концерт и церемония награждения победителей XIV Премии «Андрюша-2023» памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского. Событие состоится в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И.Глинки 20 апреля 2023 года и соберет около тысячи талантливых детей Южного Урала на одной сцене, почти столько же зрителей в зале, и сотни тысяч зрителей перед экранами телевизоров и на трансляциях в сети Интернет. Перед зрителями предстанут лучшие детские творческие коллективы Челябинской области – победители Премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущим Гала-концерта Премии по сложившейся традиции станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Уникальным будет создание видеоконтента для оформления Гала-концерта, а также лазерное и мультимедийное шоу.

Конкурс сохраняет уникальную концепцию, которая предполагает отбор самых талантливых детей региона, их вовлечение в сценическую практику на Гала-концерте вместе с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга и дальнейший творческий рост победителей Премии и их педагогов. Лауреаты конкурса будут награждены поездками на образовательные, фестивальные и конкурсные программы всероссийского и международного уровней для повышения профессионального мастерства. И, конечно, их ждет главная награда Премии – статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Преподаватели детей-лауреатов Премии награждаются целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.