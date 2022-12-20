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Премия Андрюша
Общество
20.12.2022 14:37

XIV Премия «Андрюша-2023» ждет новых талантливых звездочек

Детский благотворительный фонд «Андрюша» объявляет о начале нового ежегодного конкурса на Главную детскую Премию Челябинской области для юных талантов в области искусства «Андрюша-2023».

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Конкурс проводится с 2010 года и стал успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. Выпускники фонда - победители конкурса разных лет — это студенты ведущих творческих вузов России, артисты известных театров. В 2022 году Премия «Андрюша», пройдя все необходимые экспертизы, вошла в перечень мероприятий Минпросвещения России, став единственным из региональных мероприятий в Челябинской области в категории "Искусство и культура".

Конкурс проводится для детей в возрасте от 7 до 15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец. На конкурс родителями и педагогами детей предоставляются видеозаписи выступлений соответственно номинациям - песенные и танцевальные композиции, отрывки из спектаклей, выступления в жанре "Художественное слово", работы по изобразительному искусству предоставляются в оригинале. Тема в номинации "Изобразительное искусство" – «Моя Россия – моя страна».

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить он-лайн на сайте Детского Благотворительного фонда "Андрюша" до 1 февраля 2023 года включительно. Подробно о требованиях к материалам на конкурс и о технических аспектах подачи заявок можно узнать, посмотрев подкаст на Youtube–канале фонда «Инструкция по подаче заявки на Премию «Андрюша»», а также внимательно изучив Положение о конкурсе.

Участие в конкурсе - бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры федерального масштаба. Неизменный председатель жюри Премии - народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа

Фееричным завершением конкурса станет масштабный благотворительный Гала-концерт и церемония награждения победителей XIV Премии «Андрюша-2023» памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского. Событие состоится в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И.Глинки 20 апреля 2023 года и соберет около тысячи талантливых детей Южного Урала на одной сцене, почти столько же зрителей в зале, и сотни тысяч зрителей перед экранами телевизоров и на трансляциях в сети Интернет. Перед зрителями предстанут лучшие детские творческие коллективы Челябинской области – победители Премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущим Гала-концерта Премии по сложившейся традиции станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Уникальным будет создание видеоконтента для оформления Гала-концерта, а также лазерное и мультимедийное шоу. 

Конкурс сохраняет уникальную концепцию, которая предполагает отбор самых талантливых детей региона, их вовлечение в сценическую практику на Гала-концерте вместе с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга и дальнейший творческий рост победителей Премии и их педагогов. Лауреаты конкурса будут награждены поездками на образовательные, фестивальные и конкурсные программы всероссийского и международного уровней для повышения профессионального мастерства. И, конечно, их ждет главная награда Премии – статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Преподаватели детей-лауреатов Премии награждаются целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.

«В текущем сезоне на конкурс XIII Премии «Андрюша-2022» зарегистрировалось 2741 детей из 45 населенных пунктов Южного Урала. Сейчас мы вновь в ожидании новых звездочек и открытий. В 2022 Премия «Андрюша» на федеральном уровне была признана одним из лучших творческих конкурсов страны, войдя в перечень мероприятий Минпросвещения России. Это значит, что для талантливых ребят Челябинской области открылись новые возможности. Включение лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «Андрюша-2022» в информационный ресурс талантыроссии.рф позволяет этим детям по совокупности достижений претендовать на получение грантов Президента Российской Федерации, в том числе, связанных с обучением в лучших профильных вузах, и участвовать в программах Образовательного центра «Сириус», получать бесплатные путевки во всероссийские центры – «Смена», «Орленок»  в Краснодарском крае, «Океан» в Приморском крае, в международный детский центр «Артек» в Республике Крым. Фонд приложит все усилия, чтобы конкурс этого года также получил высокий статус на федеральном уровне», - отметила основатель и руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

 

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19.12.2022 10:13

На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя

19.12.2022 10:08

«Морозко» начал свой марафон с Камерного театра

19.12.2022 09:53

Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

18.12.2022 22:39

Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел

18.12.2022 21:19

Южноуральцам обещают резкие погодные изменения на предстоящей неделе

18.12.2022 20:25

В понедельник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, усиление ветра

18.12.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.12.2022 18:45

В Снежинске произошел пожар в торговом центре, пострадал один человек

18.12.2022 00:05

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки

17.12.2022 23:30

В Челябинске водитель, которого везли на медосвидетельствование, выпрыгнул из патрульного авто

17.12.2022 22:41

В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности

17.12.2022 21:07

ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву

17.12.2022 18:56

В Челябинской области стартовала «Ёлка желаний»

17.12.2022 16:30

В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза

17.12.2022 16:29

«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем

17.12.2022 15:40

Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза

17.12.2022 14:52

Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке

17.12.2022 13:43

В Челябинске на экранах Мягких кинотеатров вышел российский триллер «Тень. Взять Гордея»

17.12.2022 13:22

Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона

17.12.2022 12:51

Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией

17.12.2022 12:13

В Миассе отмечают позитивные изменения в развитии

17.12.2022 12:08

В Миассе построят новый крытый хоккейный каток

16.12.2022 21:46

НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области

16.12.2022 21:21

В выходные в Челябинской области потеплеет, пойдет снег и мокрый снег

16.12.2022 21:10

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.12.2022 20:25

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

16.12.2022 17:26

Государственный ракетный центр имени Макеева отмечает 75-летие

16.12.2022 17:04

Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания

16.12.2022 16:55

Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой

16.12.2022 16:53

Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию

16.12.2022 16:23

Путешествие Деда Мороза с НТВ

16.12.2022 16:19

В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки