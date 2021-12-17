Яркие впечатления и сладкие подарки: ёлка главы Курчатовского района прошла для маленьких южноуральцев

Традиционная ёлка главы Курчатовского района 16 декабря в отеле «Виктория» собрала на празднике ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отличников учебы, победителей различных олимпиад.

На праздничное мероприятие приглашают разновозрастных ребят, поэтому организаторы праздника – Администрация Курчатовского района – разрабатывает разножанровую программу, чтобы интересно было всем.

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«Ёлка у нас традиционная, но каждый год и программа, и ведущие, и артисты – разные. С пустыми руками не уходит никто. Каждое приглашение обменивается на сладкий подарок – почти килограмм конфет», – рассказал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Для гостей праздника было приготовлено множество чудес и сюрпризов. Конечно же, новогоднее торжество посетили главные гости – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ребятами они зажигали красавицу-ёлочку, водили хоровод, пели, танцевали и играли в подвижные игры.

«Наши дети хотят получать подарки, хотят, чтобы их самые заветные мечты сбывались, поэтому мы всегда с удовольствием посещаем ёлку Главы Курчатовского района. После праздника ребята делятся друг с другом яркими впечатлениями, эмоции у них просто зашкаливают! Это великолепные радужные эмоции!», – поделилась впечатлениями воспитатель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района г. Челябинска Татьяна Бершадская.