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Youtube и соцсети стали фаворитами у челябинцев

Южноуральцы любят бесплатное онлайн-видео, предпочитают смартфоны на Android, не изменяют любимому мессенджеру Whatsapp и присматриваются к TikTok.

Такие данные получили эксперты МегаФона, проанализировав, на какие цифровые сервисы и приложения расходовали свой мобильный трафик жители Челябинской области за прошлый год.

Как сообщает пресс-служба компании, для сравнения брались обезличенные данные по объемам трафика в смартфонах, работающих на сети оператора в регионе.

По сравнению с 2019 годом трафик передачи данных в мобильной сети на Южном Урале вырос на 41 процент и суммарно составил более 42-х петабайт. Для сравнения: это более десяти миллионов фильмов в HD-качестве.

Где смотрят. Youtube и «ВКонтакте» стали самыми популярными ресурсами, где челябинцы смотрели онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика использовался для просмотра роликов на этих сервисах. Такого объема данных, к примеру, хватит, чтобы 16 миллионов раз посмотреть фильм-новинку «Глубже!» с участием нашего земляка Александра Паля по МегаФон ТВ.

Какие соцсети предпочитают. Впервые в топ-5 соцсетей попал TikTok. Любители развлекательного видео разместили его на почетном четвертом месте. Но лидером рейтинга стал ВКонтакте – на него пришлось 17 процентов интернет-трафика. Пользователи сервиса активно делились фотографиями, смотрели и загружали ролики, слушали любимую музыку и подкасты. Вторую строчку уверенно занял Instagram с показателем почти в два раза меньше. Тройку лидеров замкнули «Одноклассники». А вот крупнейшая соцсеть в мире Facebook оказалась не столь популярна у челябинцев и заняла лишь пятую строчку.

Любимый мессенджер. Жители Южного Урала – абоненты МегаФона, сохраняя российский тренд, предпочитают общаться в WhatsApp. Разговоры в «зеленом» приложении в 2,5 раза превысили показатели Viber. Все мессенджеры из топ-5 совокупно сгенерировали за год около 4,5 процента трафика в сети.

Какие смартфоны выбирают. Каждый пятый южноуралец выходит в интернет со смартфона Samsung или Huawei, каждый седьмой – Xiaomi, и только каждый десятый – с Apple. Соответственно, самой популярной в Челябинской области операционной системой для смартфонов является Android.