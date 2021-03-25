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Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле

В ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области встретили приход весны театрализованным шоу-дефиле. Модели уникального показа продемонстрировали оригинальные наряды, созданные своими руками.

В колонии №5 Челябинска находится одна из лучших швейных фабрик не только среди исправительных учреждений региона, но и уголовно-исполнительной системы России.

Государственный заказ здесь выполняют качественно и в срок, а в свободное от основной работы время создают собственные шедевры портновского искусства.

«В театрализованном шоу-дефиле приняли участие все отряды. Модели уникального показа продемонстрировали оригинальные наряды, созданные своими руками: вечерние платья из цветных страниц ярких журналов и черно-белых газет, своеобразные костюмы и пышные юбки из мусорных пакетов, шляпки и корсеты из одноразовой посуды, а еще многое-многое другое», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.



Победительницами конкурса стали девушки из отряда №6. Через костюм они рассказали трогательную историю о девочке Покахонтас, сумевшей возродить ранее существовавший мир живых цветов. Обладателем второго места стал отряд № 14, показавший разнообразие времен года в ярких платьях. Третье место занял отряд № 10, подготовивший песню-переделку под минус известной исполнительницы Светланы Лабоды на произведение «Молоко». Девушка пела о своих мечтах стать великим кутюрье.