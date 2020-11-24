Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

В Челябинской области вновь обновлен антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

Юлия Сударенко с начала работы омбудсменом приняла 150 южноуральцев

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко с начала работы на своем посту приняла более 150 человек. Об итогах работы аппарата за семь месяцев омбудсмен рассказала главе региона Алексею Текслеру.

Юлия Сударенко рассказала губернатору области о том, как работает аппарат уполномоченного во время пандемии, об обращениях, связанных с ковидом и здравоохранением.

Новым вызовом для омбудсмена стали обращения южноуральцев, застрявших заграницей после закрытия границ.

«Важнейшая составляющая работы уполномоченного – это постоянное личное взаимодействие с тем, кто обращается. Сейчас совершенно новые формы взаимодействия с жителями. Это специфично, но весь аппарат оперативно перенастроился», – обозначил Алексей Текслер.

В аппарат уполномоченного также поступают жалобы на задержку выплаты пособий, на качество лечения, отсутствие лекарств.

Наибольшее количество обращений было в октябре. Сейчас жалоб стало меньше.

«Это вселяет надежду, что система постепенно стабилизируется», - сказала Юлия Сударенко.

Омбудсмен также обратила внимание на важность создания Фонда грантов губернатора для НКО. Благодаря этому удалось выстроить работу омбудсмена с правозащитной организацией «Правосознание» и реализовать проект «Помогать вместе».