Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
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ТНТ
Общество
Сегодня, 15:03

В эту субботу, 7 декабря, в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ пройдет необычный концерт: вместе с лучшими танцовщиками на сцене самого масштабного танцевального проекта страны выступят дети.

Юных танцовщиков для концерта выбирали на специальном кастинге наставники проекта – Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова, а также приглашенный член жюри Юлия Ахмедова. Детские номера удивили жюри своей изобретательностью, по технике и сложности движений они не уступали взрослым, и поэтому кастинг для наставников был эмоционально сложным – ведь количество мест ограничено.

Тем не менее, наставники выбрали лучших из лучших и готовы показать зрителям номера, которые станут испытанием для участников их команд. Тагир из команды Мигеля выступит сразу с двумя юными танцовщиками – одной из них стала 9-летняя Марианна CRAZY из Челябинска.

Несмотря на юный возраст, Марианна уже получает не первый опыт телевизионных съемок. Вместе с Тагиром и еще одной маленькой участницей – 11-летней Настей Ким из Ростова-на-Дону, танцовщики выступят на сцене проекта.

Номер ставит Катя Решетникова: она предложит Тагиру примерить на себя образ Аладдина, а также выведет на сцену всю детскую команду - друзей знаменитого принца.

Также из выпуска мы узнаем: Какую сказку Егор Дружинин считает своей самой любимой? Кто из юных хопперов запросто может стать четвертым участником Drama Kings? А кто не сможет выступить на концерте из-за серьезной травмы?

Не за горами финал шоу, и участникам как никогда нужна зрительская поддержка. Голосование в ТНТ-Club стартует во время эфира и закончится во вторник, 10 декабря, в 14.00.
«ТАНЦЫ» - каждую субботу в 21.00 на ТНТ!

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Челябинск
Танцы на ТНТ
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