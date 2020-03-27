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Челябинец рвет шаблоны в шоу «Comedy Баттл»

Фото: 
ТНТ
Общество
Сегодня, 13:44

Челябинец Роман Иванов сегодня, 27 марта, будет шутить в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Участнику предстоит побороться за пять миллионов рублей.

По словам Романа Иванова, юмор в его жизни присутствует постоянно, ведь он работает педагогом-организатором и занимается школьными мероприятиями: последними звонками, кружками для детей и многим другим. Роман будет выступать в жанре стендап. Им он начал заниматься еще в 2015-м году, но из-за конфликтов с родителями сделал большой перерыв. Всерьёз увлекся стендапом только в конце прошлого года, а теперь старается развиваться в этом направлении, поэтому и пришел попробовать свои силы на сцене шоу «Comedy Баттл».

«Определенные темы меня всю жизнь волновали, я всегда хотел о них говорить, и шоу «Comedy Баттл» – отличная возможность рассказать большему количеству людей ту боль, которую я переживал в течение всей своей жизни, если можно так назвать эту жизненную ситуацию», – отметил Роман Иванов.

«Comedy Баттл» – юмористическое шоу на ТНТ, в котором начинающие артисты показывают свои способности уже завоевавшим признание комикам. Многие комики приходили в разные сезоны, чтобы испытать свои силы. Роман же на сцене шоу «Comedy Баттл» впервые.

«Я первый раз прошел на шоу «Comedy Баттл», и конечно, когда ты приезжаешь с Челябинска в Москву это всегда праздник, а тут ещё и телепроект. Это вообще шок-контент для всех челябинских жителей. То есть, когда выйдет эфир, будет просто счастье для всех. Это, третий, четвертый парень на деревне, уже неплохо», – признался Роман.

Оценят ли члены жюри его монолог и пропустят в следующий этап, узнаем уже сегодня, в 22:00, на канале ТНТ.

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Теги
Танцы на ТНТ
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