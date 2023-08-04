Юных южноуральцев приглашают к участию в конкурсе «Экология – дело каждого»

Юных жителей Челябинской области приглашают к участию в конкурсе творческих работ, идей и проектов «Экология – дело каждого» (16+). Прием заявок ведется с первого марта и завершится первого октября текущего года.

Отметим, эта международная детско-юношеская премия организована Росприроднадзором и присуждается за интересные, креативные идеи и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению.

Участие в конкурсе бесплатное. Нужно выбрать номинацию на сайте конкурса (их 12: «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души», «Экорисунок», «Экофокус», «Экосемья» и «Экошкола»), подготовить работу на тему экологии: самостоятельно или вместе с командой.

Как отмечают организаторы, это могут быть рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, различные акции и флэшмобы, волонтерство, помощь животным). Также необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте конкурса, прикрепив свои работы.

Подробнее о целях и задачах конкурса, требованиях к работам и критериях их оценки можно узнать здесь.