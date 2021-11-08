Юрий Семенов: На сегодняшний день вакцины в Челябинской области достаточно

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодня в регионе есть в наличии все четыре вида вакцин, зарегистрированных в России.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге восьмого ноября.

По словам главы минздрава, сегодня поступило 68 тысяч 850 доз вакцины «Спутник V». В настоящий момент в наличии в регионе есть 214 тысяч 461 комплект вакцины. Кроме того, в области на остатках 28 тысяч 81 комплект однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая пользуется повышенным спросом (сразу после первого укола выдается QR-код). Ранее Юрий Семенов уже пояснял, кто в области может в приоритетном порядке привиться «Спутником Лайт».

«На сегодняшний день вакцины достаточно, - подчеркнул Юрий Семенов. - Поступает она в область достаточно регулярно».

В пресс-службе минздрава уточнили, по состоянию на восьмое ноября 2021 года в регион поступил один миллион 449 тысяч 102 комплекта вакцины. Из них один миллион 162 тысячи 80 комплектов доз – ГамКовидВак («Спутник V»), 220 тысяч 872 дозы - «Спутник Лайт», 52 тысячи 110 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона», 14 тысяч 40 комплектов – «Кови-Вак».

На сегодня привито более 1,2 миллиона южноуральцев, что составляет 45,2% от всего взрослого населения.

В области продолжает работать самый крупный вакцинальный пункт во дворце спорта «Юность» в Челябинске (с 10 до 20 часов). Южноуральцы смогут поставить прививки от коронавируса и гриппа в мобильные пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) и в стационарных круглосуточных пунктах в больницах. Ежедневно можно вакцинироваться в медицинских учреждениях региона и в круглосуточных пунктах. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

На месте надо будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.