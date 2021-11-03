Кто в Челябинской области сможет привиться «Спутник Лайт»

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов уточнил, кто из южноуральцев может в приоритетном порядке привиться однокомпонентной вакциной против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

«Вакцину “Спутник Лайт” можно ставить всем, но есть приоритетные группы населения, которым эта вакцина показана. Это пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией. Мы стараемся прививать “Спутником Лайт” ограниченную группу населения, которым она показана», - рассказал Юрий Семенов.

В минздраве подчеркнули, любая вакцина ставится по показаниям. Только врач, изучив анамнез, понимает какую вакцину лучше всего выбрать для конкретного пациента.

Напомним, минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации (тем, кто повторно вакцинируется).

В Челябинской области на сегодня «Спутник Лайт» также рекомендуют для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более шести месяцев назад (только для тех, у кого диагноз был установлен на основании ПЦР тестирования).

Тем, кто переболел ковидом без ПЦР подтверждения, советуют ставить любую двухкомпонентную вакцину – «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВак».

Еще летом вакцину «Спутник Лайт» рекомендовали также молодым. Студентов призывали в преддверии начала учебного года привиться однокомпонентной вакциной. Но сейчас молодежи тоже советуют вакцинироваться двухкомпонентными препаратами, потому что вирус мутирует, становится более агрессивным и молодые стали болеть чаще и более тяжелее.

На сегодня, по словам Юрия Семенова, в пунктах вакцинации есть в наличии все виды вакцины от коронавирусной инфекции (если где-то нет, нужно сообщить в минздрав и вакцину подвезут). На остатках – более 250 тысяч доз.

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).

Детей от ковида пока не прививают, но планируют это делать в ближайшее время, как только будет зарегистрирована детская вакцина.