ЮУЖД фиксирует увеличение количества несчастных случаев из-за несоблюдения гражданами правил безопасности на железной дороге

За январь-сентябрь 2021 года на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава было травмировано 46 человек (за девять месяцев 2020 года – 42), из них 36 – со смертельным исходом (за девять месяцев 2020 года – 31). За январь-сентябрь 2021 года четыре человека получили электротравмы (за аналогичный период 2020 года – четыре), из них два со смертельным исходом (за девять месяцев 2020 года – один).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, алкогольное опьянение, суицид, беспечность и невнимательность самих пострадавших, нахождение на путях в наушниках, капюшонах.

В Челябинской области за январь-сентябрь 2021 года было травмировано 27 человек (за аналогичный период 2020 года – 19), из них со смертельным исходом 20 (в 2020 году – 14). В Курганской области количество травмированных граждан осталось на прежнем уровне – девять человек, из них со смертельным исходом – семь (в 2020 году – шесть). В Оренбургской области было травмировано 11 человек (в 2020 году – 14), из них со смертельным исходом восемь (в 2020 году – семь). В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан было травмировано 2 человека со смертельным исходом (за аналогичный период 2020 года было травмировано четыре человека со смертельным исходом). На территории ЮУЖД в республике Башкортостан смертельно травмирован один человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах инфраструктуры. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы девять несовершеннолетних.

В целях предотвращения подобных происшествий сотрудники Южно-Уральской магистрали регулярно проводят информационную и разъяснительную работу в школах, учебных заведениях и в средствах массовой информации. Регулярно проводится мониторинг мест и участков, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках увеличиваются совместные с транспортной полицией профилактические рейды, в ходе которых нарушителям разъясняются требования правил безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».