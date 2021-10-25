25.10.2021
В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»
25.10.2021
Южноуральские студенты – серебряные призеры Всероссийского фестиваля студенческого спорта
25.10.2021
Жертвами аферистов в Челябинске становится молодежь
25.10.2021
В Интернет-приемной судебных приставов появился новый вид обращений - «Я двойник!»
25.10.2021
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%
25.10.2021
Три территории Челябинска в 2022 году ожидает комплексное развитие
ЮУЖД фиксирует увеличение количества несчастных случаев из-за несоблюдения гражданами правил безопасности на железной дороге
21.10.2021
На вокзалах ЮУЖД усилены меры эпидемиологической безопасности
03.10.2021
Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра
30.09.2021
ЮУЖД в сентябре провели для школьников ряд профилактических мероприятий по безопасности
28.09.2021
Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021