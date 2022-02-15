Ювелирная резекция: хирурги ЧОКБ спасли печень молодой пациентке из Самары

Хирурги Челябинской областной клинической больницы провели ювелирную резекцию печени жительницы Самары, у которой было обнаружено новообразование в этом жизненно важном органе.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, в 2009-м году Кристина обратилась к врачам с болью в животе. При обследовании гастроэнтерологи обнаружили в ее печени гемангиому размером два на два сантиметра, рекомендовав ей ограничиться наблюдением. Медики заверили пациентку, что с этим можно жить.

«В 2020 году я заболела бронхитом, пошла на КТ, где диагност увидел большое новообразование в печени. Самарские онкологи пришли к выводу, что это гиперплазия печени, которая не требует вмешательства. Я на этом не остановилась: мне показалось опасным, что размеры образования сильно увеличились, до пяти сантиметров», - вспоминает Кристина Суслова.

В сентябре 2021 года опухоль достигла уже семи сантиметров. Местные врачи порекомендовали Кристине обратиться к челябинскому специалисту Антону Ефремову, который среди российских лапароскопистов считается одним из лучших по проблемам печени. После повторного КТ Ефремов назначил Кристине операцию по удалению новообразования.

Операция состоялась десятого февраля. К моменту удаления образование достигло восьми с половиной сантиметров. Предварительный диагноз - гемангиома. Это огромный клубок сосудов с обширным кровоснабжением. Его опасность в том, что он может либо переродиться, либо разорваться.

«Я очень боялась, что эта опухоль может разорваться в любой момент. Я читала о случаях, когда такое происходило, и человека срочно надо было оперировать, это очень опасно было. Я очень благодарна Антону Павловичу и всему персоналу отделения. Они очень доброжелательные, внимательные, постоянно меня поддерживали, отвечали на все мои вопросы», - делится пациентка.

По словам Натальи Малухиной, Кристина Суслова страдает тромбоцитопатией, при которой существуют серьезные проблемы со свертываемостью крови. Поскольку печень - один из самых кровоснабжаемых органов, ее сложно оперировать еще и потому, что кровопотери бывают очень большими. С учетом этих факторов операция предстояла очень сложная. Благодаря усилиям мультидисциплинарной бригады врачей и внимательному наблюдению гематологов по месту жительства операцию удалось провести даже без дополнительного переливания крови.

«Любые доброкачественные образования печени требуют удаления, поскольку рано или поздно могут превратиться в опухоль. В связи с этим, если мы выявляем у молодых людей новообразования большого размера, то стремимся их убрать. Любое новообразование в печени опасно для пациента, особенно если пациент - молодая женщина, которая может забеременеть, родить. Все это - дополнительная нагрузка на организм. Опухоль занимает пространство, что может привести к сдавливанию, разрыву, обширной кровопотере и печальному исходу», - поясняет заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов.

За 2021 год в ЧОКБ пролечено 69 иногородних пациентов с подобной патологией. Клинику находят по отзывам в интернете, по рекомендациям местных специалистов, по интернет-публикациям. Обычно с такой проблемой в Челябинск едут те, кому по каким-то причинам не могут помочь в их регионе. Жителям Южного Урала такая операция выполняется бесплатно, по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

«Просто ли есть рис палочками? Наверно, не очень. Особенно для нас, для людей, которые все же не привыкли к такому способу. Соответственно, и в операционной у нас есть в руках два манипулятора, диаметр которых составляет пять миллиметров. И мы должны с их помощью убрать это образование. На самом деле операция сложна технически, но она абсолютно оправдана. Это уже наша проблема, как ее выполнить. Нам важно, чтобы человек в этот же день был готов встать с кровати, дойти до туалета, чувствовал меньшую боль, ну и для молодых женщин, естественно, важен косметический эффект», - гордится результатом Антон Ефремов.

В ЧОКБ в год проводится около 50 операций на печени силами двух отделений. Примерно половина из них выполняется лапароскопически. Открыто делаются лишь те, где размер образования очень большой, поэтому рана для его удаления будет сопоставима с раной для доступа.