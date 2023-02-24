Южноуральцам рассказали, как избежать синдрома «праздничного сердца»

Жителям Челябинской области рассказали, как не испортить праздники, масленичные гуляния и длинные выходные синдромом «праздничного сердца».

Синдромом «праздничного сердца» - это состояние, при котором после кратковременного употребления больших доз алкоголя остро возникает нарушение ритма и проводимости сердца. Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – на следующий день после застолья.

«23 февраля празднуем День защитника Отечества. 26 февраля отмечаем последний день Масленицы. Это значит, что нужно быть осторожным за праздничным столом. Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается примерно на 30%», - отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

У людей с заболеваниями пищеварительного тракта — хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом, холециститом - блины (как и любая жирная жареная еда) в сочетании с алкоголем могут спровоцировать серьёзные обострение.

«Придерживайтесь правила: в процессе застолья оставаться трезвым. Любая доза алкоголя несёт опасность организму, даже так называемая "допустимая", во всяком случае для организма, отягощенного различными болезнями, прежде всего печени, - подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ ЧО Борис Изаровский. - Чем меньше выпито алкоголя и реже поднимаются тосты, тем меньше опасности. Главная цель застолья - это общение с родными и близкими».

Обильный прием пищи вреден и для людей с лишним весом, сахарным диабетом.

Для того чтобы праздники принесли нам пользу, стоит соблюдать простые правила:

Соблюдайте меру: съешьте пару блинчиков, а не десяток со сметаной, маслом и сгущенкой;

Больше двигайтесь: движение ускоряет метаболизм — погуляйте, сделайте зарядку, покатайтесь на лыжах или на коньках;

Больше пейте простую воду: люди набирают вес из-за того, что путают жажду с чувством голода, поэтому, прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет.