Южноуральцам советуют проверять такси перед поездкой

Жителям Челябинской области рекомендуют ради собственной безопасности при заказе легкового такси пользоваться услугами только легальных перевозчиков и перед поездкой проверять транспортное средство с помощью специального сервиса в Telegram. Чат-бот «Проверь такси» разработан Миндортранс региона совместно с Минцифры.

Как сообщает миндотранс, сервис позволяет проверить наличие и статус разрешения на деятельность легкового такси в Челябинской области.

Для получения актуальной информации о разрешении достаточно внести сведения о государственном регистрационном знаке транспортного средства или о номере разрешения. Сервис «Проверь такси» доступен по ссылке:

Водители легальных перевозчиков, получивших соответствующие разрешения, имеют водительский стаж более трех лет, что свидетельствует об уровне их профессиональной подготовки. Они ежедневно проходят предрейсовый медицинский осмотр, что обеспечивает безопасность пассажиров при перевозке.

Транспортное средство в обязательном порядке проходит предрейсовый технический осмотр, что гарантирует его техническую исправность.

«Согласно действующему законодательству, пассажир легкового такси имеет право требовать от водителя предъявить разрешение на осуществление деятельности легкового такси», - напомнили в министерстве.