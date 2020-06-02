Южноуральцев начали обследовать на иммунитет к коронавирусу

В Челябинской области приступили к проведению тестирования жителей на иммунитет к коронавирусной инфекции и выявлению бессимптомных инфицированных.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, иммуноферментные анализы (ИФА) позволяют определить наличие в организме человека коронавируса или иммунитета к нему.

Для проведения ИФА лаборатории у пациента берут образец крови из вены. Затем из пробы удаляют форменные элементы, затрудняющие проведение анализа.

Метод позволяет выявить тех жителей, у которых болезнь протекает без клинических симптомов. При этом сами инфицированные представляют угрозу заражения для окружающих. Тестирование позволит вовремя изолировать таких пациентов.

Кроме того, ИФА позволяет выявить зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, у кого с момента заражения уже прошло две недели. «Спустя такое время вирус уже мог опуститься в легкие, поэтому мазок из носа и ротоглотки методом ПЦР может не диагностировать коронавирус в организме», - пояснили в минздраве.

ИФА позволит выявить и тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.

Правительство области направило на закупку диагностических систем для проведения ИФА на наличие иммуноглобулинов к COVID-19 один миллион 890 тысяч рублей.

В течение месяца будут обследованы 8 тысяч 640 работников «ковидных» госпитальных баз и доноры для заготовки плазмы крови, содержащей антитела к COVID-19. Тестирование будет осуществляться в трех лабораториях в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

В минздраве пояснили, что тест на иммуноглобулины к COVID-19 позволяет оценить динамику распространения инфекции, но окончательное решение о наличии вируса в организме принимается только по результатам проведения исследования методом ПЦР (полимеразной-цепной реакции).

По данным Роспотребнадзора, в Челябинской области по состоянию на второе июня 2020 года обследовано на новую коронавирусную инфекцию151 тысяча 776 жителей. За сутки в среднем тестируется 3 тысячи 835 жителей.

Исследования на COVID-2019 проводятся в 17 лабораториях, расположенных в четырех муниципальных образованиях области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске.