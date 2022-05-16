Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни

В Челябинской области проходит опрос населения о работе муниципальных органов в населенных пунктах региона - всех заинтересованных жителей приглашают к участию в нем.

Кроме прочего, южноуральцам предлагается рассказать, насколько они довольны качеством дорог и тротуаров, работой общественного транспорта, состоянием дворовых территорий, благоустройством общественных пространств, услугами ЖКХ и так далее.

Результаты опроса разместят на официальных сайтах всех районов и городов Челябинской области в конце текущего года.

Чтобы выразить свое мнение по тому или иному вопросу, нужно войти на площадку голосования через госуслуги.