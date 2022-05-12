Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Челябинской областной детской клинической больницы.

«В этом году нам выделили участок около 50 соток между центром ядерной медицины, храмом и детским хирургическим корпусом, - рассказали в Благотворительном движении «Искорка Фонд». - Появилась идея создать на этом месте "Сад жизни": посадить цветы, кустарники, даже фруктовые деревья».

В саду будем развешено много кормушек для птиц, скворечников. Планируется детская площадка, а также тематические скамейки: скамейка выздоровления, скамейка надежды. Будет в саду и уголок памяти.

Проект реализуется в память о детях, ставших ангелами (умерших от онкологических заболеваний). Название – «Сад жизни» - предложили родители этих детей.

В «Искорке» отметили, что первые деревья уже посажены. В пятницу, 13 мая, в 16 часов планируется очередная посадка саженцев.

Южноуральцев просят оказать посильную помощь: «Будем рады принять в дар рассаду цветов, саженцы деревьев». Любой желающий сможет принять участие в высадке саженцев (с собой желательно захватить перчатки). По окончании состоится традиционное чаепитие. О своем участии просьба сообщить заранее по телефону 89193191414 Клещевой Анне.