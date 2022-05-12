Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.05.2022

Братская могила в Рубежном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родительская плата за питание в челябинских школах может вырасти на 100 - 200 рублей. Об этом вче
12.05.2022

В челябинских школах может вырасти плата за питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных
12.05.2022

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так на
12.05.2022

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
Искорка Фонд
Общество
12.05.2022 20:13
Фото: страница Искорка Фонд

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Челябинской областной детской клинической больницы.

«В этом году нам выделили участок около 50 соток между центром ядерной медицины, храмом и детским хирургическим корпусом, - рассказали в Благотворительном движении «Искорка Фонд». - Появилась идея создать на этом месте "Сад жизни": посадить цветы, кустарники, даже фруктовые деревья».

В саду будем развешено много кормушек для птиц, скворечников. Планируется детская площадка, а также тематические скамейки: скамейка выздоровления, скамейка надежды. Будет в саду и уголок памяти.

Проект реализуется в память о детях, ставших ангелами (умерших от онкологических заболеваний). Название – «Сад жизни» - предложили родители этих детей.

В «Искорке» отметили, что первые деревья уже посажены. В пятницу, 13 мая, в 16 часов планируется очередная посадка саженцев.

Южноуральцев просят оказать посильную помощь: «Будем рады принять в дар рассаду цветов, саженцы деревьев». Любой желающий сможет принять участие в высадке саженцев (с собой желательно захватить перчатки). По окончании состоится традиционное чаепитие. О своем участии просьба сообщить заранее по телефону 89193191414 Клещевой Анне.

Искорка Фонд
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20.08.2021

Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
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День Победы

Челябинск отмечает Великую Победу

09.05.2022
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Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
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12.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родительская плата за питание в челябинских школах может вырасти на 100 - 200 рублей. Об этом вче
12.05.2022

В челябинских школах может вырасти плата за питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных
12.05.2022

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так на
12.05.2022

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание
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В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

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12.05.2022 16:20

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Челябинск отмечает Великую Победу

09.05.2022 08:00

Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик

08.05.2022 21:47

Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник

08.05.2022 21:22

Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

08.05.2022 21:08

Жизнь и смерть в Рубежном

08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы