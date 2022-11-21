Южноуральцев просят остерегаться мошенников при покупке билета на Поезд Деда Мороза

Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибудет сказочный Поезд Деда Мороза. Состав сделает остановки на трех железнодорожных станциях региона - в Златоусте, Миассе и Челябинске. Южноуральцев просят остерегаться мошенников при покупке билета на Поезд.

На железнодорожный вокзал Златоуста сказочный поезд с главным новогодним волшебником прибудет в 10 часов 30 минут, на железнодорожный вокзал Миасса – в 12 часов 50 минут. И в первом, и во втором городе запланирована стоянка в течение одного часа. За это время посетители смогут бесплатно посмотреть праздничную программу со спектаклем. Дед Мороз выйдет на сцену поезда и поприветствует детей. Вагон-лавка и вагон-ресторан будут закрыты.

В Челябинск поезд прибудет в 17 часов и задержится на шесть часов (отправится в дальнейший путь в 23 часа). Дед Мороз дважды (по 30 минут) выйдет из своей передвижной приемной - во время прибытия и за 30 минут до отправления поезда. Он примет участие в праздничных мероприятиях, проводимых на вокзале или перроне. Кроме того, челябинцы смогут побывать в вагонах Поезда (купив билеты). Дед Мороз встретится с гостями в своей приемной. Те, кто не успел купить билеты, смогут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан, где можно будет попробовать блюда северной кухни.

Билеты на поезд Деда Мороза можно приобрести только на официальном сайте ОАО «РЖД». «В последнее время на интернет-площадках появляются заманчивого вида объявления о продаже билетов на Поезд Деда Мороза. Убедительная просьба не реагировать на эти объявления, так как они носят мошеннический характер», - предупреждают организаторы.

Билеты на поезд именные – при предъявлении билета необходимо показать документ, подтверждающий личность (для ребёнка - свидетельство о рождении, для взрослого - паспорт). Билет, купленный «с рук», будет аннулирован, деньги за такой билет не возвращаются.

Маршрут путешествия Деда Мороза и описание программ можно найти на сайте РЖД, на канале в Telegram и на сайте проекта.

Напомним, Дед Мороз отправился в очередную поездку по стране 22 октября из Великого Устюга. Путешествует он на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.