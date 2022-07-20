Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара

Челябинский приход просит помочь восстановить храм, пострадавший от пожара. Выгорела крыша, пострадал иконостас, была уничтожена система отопления и электрическая проводка.



13 июля рано утром пострадал от пожара храм Успения Пресвятой Богородицы в Челябинске. По словам настоятеля, протоиерея Валерия Числова, сначала загорелось административное здание Успенского кладбища, стоящее вплотную к храму. Затем пламя перекинулось на крышу храма.



«В пятом часу утра пожарные, которых вызвал наш сторож, уже были на месте. Они пытались отсечь огонь от храма. Но ввиду сильного возгорания здание серьезно пострадало. Иконы и другие святыни храма благодаря пожарным были вынесены в безопасное место»», - рассказал отец Валерий.



В результате пожара выгорела крыша, пострадал иконостас, была уничтожена система отопления и электрическая проводка, покрыты копотью стены и алтарь. Приход просит неравнодушных челябинцев оказать помощь в восстановлении дома Божия.

Приводим банковские реквизиты.



Местная Православная религиозная организация прихода храма Успения Пресвятой Богородицы Челябинска Челябинской епархии Русской Православной церкви:



Банк ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.Челябинск

ИНН 7448053819

КПП 744801001

Расчетный счет 40703810200120000001

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Корсчет 30101810400000000779

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ОКПО 36903597

ОКФС 54

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ОГРН 1027400003839



Адрес: 454008, Челябинск, Свердловский тракт 14 корпус А.



Телефон: (351) 723-04-15.



Назначение платежа: Пожертвование на восстановление после пожара.