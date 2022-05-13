Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

В Нагайбакском районе Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера начался капитальный ремонт дороги Татищево – Париж.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Однако местные жители сообщают о халатном отношении дорожников к ремонтным работам.

«Дорожники уже построили объездную дорогу, также начаты работы по устройству земельного полотна и прокладыванию водопропускных труб», - говорится в сообщении областного Миндортранса.

Заасфальтировать участок в четыре километра от Татищева до Парижа в обход посёлка Кужебаевский должны до лета 2022 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе приёма граждан. К этому же сроку должна быть отремонтирована и дорога от Парижа до Джабыка. По одной из них глава региона пообещал лично проехать.

По словам водителей, ремонт, действительно, идёт, но делают дороги, согласно русской народной поговорке – «одно лечим, другое калечим». Большегрузы, которые перевозят щебень для стройки, продавили асфальт со стороны Парижа.

«Ещё ужаснее участок от Татищево до Парижа. Участок с насыпной дорогой взялись ремонтировать, и в то же время большегрузными машинами со стороны Парижа выдавили весь асфальт», - написал Алексей Замбровский во ВКонтакте в комментариях к посту в сообществе «Л.А. Текслер, Помоги!».

На автодороге от Фершампенуаза до Парижа – другая проблема: имитация деятельности. Как пишут южноуральцы, капитального ремонта на двух участках этой трассы добивались три года, обращаясь в различные инстанции и к губернатору. В итоге ямы начали заделывать, но по одной – в день.

«Ранее несколько раз был опубликован пост в соцсетях про автодорогу Фершампенуаз - Париж, те самые два участка, которые оставили в 2019-м году, а деньги распределили по карманам, благодаря распространению постов в соцсети с трудом добились того, чтобы на нашу автодорогу приехала комиссия, и ещё раз опубликовали посты, и они с трудом приступили к ремонту ямочных покрытий, и что в итоге? Они расковыряли ямки чисто так для виду, и через каждые два дня они закапывают по одной ямке в день, но самое смешное то, что каток каждый раз приезжает на те самые два участка автодороги и ждёт 2-3 часа, и ему поступает звонок о том, что нет асфальта, и он уезжает…», – написал Владимир Ершов.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заверили, что эти два участка автодороги отремонтируют. Качество выполняемых работ в ведомстве не прокомментировали.

«Эти два участка автодороги будут отремонтированы. Первым этапом подрядчик выполнил ямочный ремонт - для обеспечения проезжего состояния. Вторым этапом - до конца мая будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона», - говорится в сообщении министерства.

По данным Миндортранса Челябинской области, ремонт дорожного покрытия начался на участке дороги Челябинск-Октябрьское (от 63 до 77 километра), участке трассы Троицк-Степное (от 20 до 30 километра), а также на участках дорог Рождественка-Мордвиновка и Белоносово-Александровка.

Также идёт реконструкция дорог Шагол-Красное Поле в обход города Челябинска и Южноуральск - Магнитогорск. В Нязепетровском районе работы ведутся на границе города Нязепетровск, на участке дороги Красноуфимск – Арти - Нязепетровск - Верхний Уфалей – Касли. Подготовительные работы начались на автодороге Златоуст-Магнитка, ведущей к нацпарку «Таганай».