Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом

Жители Челябинской области смогут обратиться в пенсионный фонд за выплатами и со своим «старым» паспортом, срок действия которого истек.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

«Специалисты территориальных органов ПФР могут принимать к рассмотрению обращения граждан при предъявлении паспорта, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», - пояснили агентству в Челябинском региональном отделении ПФР.

Если у гражданина в указанный период истек срок действия паспорта, и он не смог его поменять, то это не помешает ему обратиться за получением госуслуг ПФР. К таким услугам относятся установление и выплата пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР, оформление материнского (семейного) капитала и ряд других.

В ПФР напоминают, что в условиях обязательной самоизоляции большинство услуг фонда можно получить без личного визита в территориальные органы, воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.