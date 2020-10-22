Южноуральцы отметят День профсоюзов
24 октября южноуральцы уже в третий раз будут отмечать самый молодой профессиональный праздник – День профсоюзов.
День профсоюзов был учрежден в 2018 году законом Челябинской области к 70-летию со дня образования Федерации профсоюзов региона. Инициатором его учреждения выступила Федерация профсоюзов. Идею поддержали губернатор области и депутаты Законодательного собрания.
Данный закон направлен на повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда, развитие профсоюзного движения, социального партнерства, общественного контроля за соблюдением трудовых прав и повышения социальной защищенности работников в Челябинской области.
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