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Южноуральцы отметят День профсоюзов

Общество
Сегодня, 13:07
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24 октября южноуральцы уже в третий раз будут отмечать самый молодой профессиональный праздник – День профсоюзов.

День профсоюзов был учрежден в 2018 году законом Челябинской области к 70-летию со дня образования Федерации профсоюзов региона. Инициатором его учреждения выступила Федерация профсоюзов. Идею поддержали губернатор области и депутаты Законодательного собрания.

Данный закон направлен на повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда, развитие профсоюзного движения, социального партнерства, общественного контроля за соблюдением трудовых прав и повышения социальной защищенности работников в Челябинской области.   

 

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