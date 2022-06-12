Южноуральцы празднуют День России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с праздником.

Глава региона записал праздничное обращение к жителям на острове Веры (озеро Тургояк) на фоне мегалитов - сооружений людей, которые жили здесь шесть тысяч лет назад. Губернатор отметил, что Россия - великая, замечательная страна.

«Этот праздник вызывает чувство гордости в наших сердцах, напоминает о многовековой истории нашей Родины. Самоотверженный труд многих поколений сделал Россию такой, какой мы ее знаем и любим – сильной, независимой, процветающей страной. Она пережила немало сложных периодов и драматических событий, но сплоченность людей, их героизм и мужество, опора на традиционные духовно-нравственные ценности помогли преодолеть любые трудности. Тем выше ответственность нашего поколения за будущее России, за бесценное историческое и культурное наследие, доверенное нам предками», - говорится в официальном поздравлении, размещенном на сайте губернатора.

«Мы гордимся нашей страной, людьми, которые здесь живут», - отметил глава региона в поздравлении на своей официальной странице.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам успехов во всех благих начинаниях и добрых делах, направленных на развитие нашей страны. «Пусть ваш созидательный труд делает Россию сильнее, а повседневную жизнь лучше. Счастья, здоровья и благополучия», - пожелал губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравил южноуральцев с Днём России.

«Тридцать два года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. День России по-настоящему всенародный праздник. Он объединяет всех, кому дорога наша Родина, кто чтит ее славную историю, вносит весомый вклад в укрепление демократических основ, в развитие отечественной экономики, культуры, социальной сферы, - говорится в поздравлении. - Россияне хотят видеть свою страну сильной державой. Это требует от нас общих усилий, осознания своего долга, ответственности перед обществом. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей стране достойное будущее, добиться высоких результатов во всех сферах жизни».

Спикер пожелал южноуральцам здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

Южноуральцы, как и все россияне, будут отмечать День России в течение трех дней. В регионе запланированы разнообразные праздничные мероприятия.

Сегодня в 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста. Церемония пройдет в зале приемов правительства региона. В ней также примет участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Светлана Селиверстова.

В Челябинске празднование будет проходить на нескольких площадках. АФИША.

В 12 часов на главной сцене Парка им. Ю. А. Гагарина состоится «Фестиваль русского фольклора и культуры».

В полдень на Комсомольской площади начнется акция «Российская ленточка», а на пешеходной части улицы Кирова народные гуляния.

В 13 часов яркие культурные события стартуют на территории Арт-сквера новой набережной реки Миасс с программой «Я люблю тебя, Россия!». Празднование Дня России начнется с выноса гигантского флага размером пять на восемь метров. Триколорное полотно украсит площадку возле сцены Арт-сквера.

В 13 часов праздничная программа стартует в Саду Победы, в парке «Металлург» им. Тищенко и в городском саду им. А. С. Пушкина.

В 15 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню России (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

В 16 часов на берегу пруда Девичьи слезы (ул. Агалакова, 39) пройдет Фестиваль «Музыкальное лето». В программе выступление ансамбля «Уральский Диксиленд» им. Игоря Бурко. В случае дождливой погоды мероприятие состоится в сквере «Семейный» (ул. Южный бульвар, 2).

Напомним, 12 июня 1991 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, входившей тогда в состав СССР. Кроме того, в этот день в России прошли первые президентские выборы.

В 1992 году 12 июня стал праздничным днем, а в 1994 году первый президент России Борис Ельцин указом придал Дню независимости государственный статус. Свое нынешнее название праздник получил в 2002 году.