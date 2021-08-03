03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
03.08.2021
Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
03.08.2021
В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве
03.08.2021
В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»
03.08.2021
«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
14.07.2021
Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства
12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021