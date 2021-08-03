Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

Жители Челябинской области 12 октября смогут потратить бонусы от «СберСпасибо» в гипермаркетах RBT.ru. Кофемашина, электрическая зубная щетка, новый смартфон или стиральная машина – клиенты могут оплатить любую покупку с помощью накопленных бонусов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, согласно условиям программы, один бонус равен одному рублю. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно приобрести купон на сайте программы лояльности «СберСпасибо» spasibosberbank.ru. Пользователю надо указать город, зайти во вкладку «Купоны», выбрать раздел «Бытовая техника и электроника». Клиентам доступно шесть разных купонов номиналом до 10 тысяч рублей.

«Мы постоянно расширяем возможности использования бонусов от СберСпасибо. Участники самой большой в России банковской программы лояльности обменивают бонусы на скидки в аптеках, магазинах, ресторанах, онлайн-гипермаркетах, АЗС и в многих других торговых точках. Теперь у клиентов есть возможность потратить накопленные бонусы на бытовую технику и электронику. У нашего партнера RBT — большой выбор товаров, поэтому каждый участник программы может найти для себя что-то полезное», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Купон можно приобрести до 12 октября и потратить до 12 ноября включительно. Скидка по одному купону предоставляется только один раз в период действия акции.

«Мы рады, что у наших клиентов появилась возможность оплатить товары с помощью бонусов от СберСпасибо. Покупатели рационально подходят к покупке техники, поэтому наш проект с крупнейшим российским банком будет актуален для них. Такую возможность упускать нельзя: вы можете выбрать любой товар из нашего ассортимента и оплатить его с помощью купона. Подобных выгодных предложений в сегменте бытовой техники и электроники на рынке сегодня просто нет», - рассказал Гришин Илья, директор по маркетингу RBT.ru.

RBT.ru — сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники. В ассортименте сети есть кухонная и встраиваемая техника, инструменты, техника для дома, климатическая техника, электроника, приборы персонального ухода, теле-видео-аудио товары.