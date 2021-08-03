Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители жаловались на отсутствие нормал
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ЖКХ
03.08.2021

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В июле на Автомобильном заводе “Чайка-Сервис” в Нижнем Новгороде состоялось открытие консигнацион
03.08.2021

Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.08.2021

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 26 по 30 июля в городе Краснодар прошел Всероссийский научно-образовательный форум по профилакт
03.08.2021

Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

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Сбербанк
СберСпасибо
Общество
03.08.2021 12:34

Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

Жители Челябинской области 12 октября смогут потратить бонусы от «СберСпасибо» в гипермаркетах RBT.ru. Кофемашина, электрическая зубная щетка, новый смартфон или стиральная машина – клиенты могут оплатить любую покупку с помощью накопленных бонусов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, согласно условиям программы, один бонус равен одному рублю. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно приобрести купон на сайте программы лояльности «СберСпасибо» spasibosberbank.ru. Пользователю надо указать город, зайти во вкладку «Купоны», выбрать раздел «Бытовая техника и электроника». Клиентам доступно шесть разных купонов номиналом до 10 тысяч рублей.

«Мы постоянно расширяем возможности использования бонусов от СберСпасибо. Участники самой большой в России банковской программы лояльности обменивают бонусы на скидки в аптеках, магазинах, ресторанах, онлайн-гипермаркетах, АЗС и в многих других торговых точках. Теперь у клиентов есть возможность потратить накопленные бонусы на бытовую технику и электронику. У нашего партнера RBT — большой выбор товаров, поэтому каждый участник программы может найти для себя что-то полезное», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Купон можно приобрести до 12 октября и потратить до 12 ноября включительно. Скидка по одному купону предоставляется только один раз в период действия акции.

«Мы рады, что у наших клиентов появилась возможность оплатить товары с помощью бонусов от СберСпасибо. Покупатели рационально подходят к покупке техники, поэтому наш проект с крупнейшим российским банком будет актуален для них. Такую возможность упускать нельзя: вы можете выбрать любой товар из нашего ассортимента и оплатить его с помощью купона. Подобных выгодных предложений в сегменте бытовой техники и электроники на рынке сегодня просто нет», - рассказал Гришин Илья, директор по маркетингу RBT.ru.

RBT.ru — сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники. В ассортименте сети есть кухонная и встраиваемая техника, инструменты, техника для дома, климатическая техника, электроника, приборы персонального ухода, теле-видео-аудио товары.

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Сбербанк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители жаловались на отсутствие нормал
ЖКХ
ЖКХ
03.08.2021

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В июле на Автомобильном заводе “Чайка-Сервис” в Нижнем Новгороде состоялось открытие консигнацион
03.08.2021

Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ России по Марий-Эл в ходе операт
03.08.2021

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 26 по 30 июля в городе Краснодар прошел Всероссийский научно-образовательный форум по профилакт
03.08.2021

Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Рационализаторы помогают ПАО «ММК» (Челябинская область) бы
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Сбер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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03.08.2021 13:21

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03.08.2021 12:58

Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших

03.08.2021 12:34

Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

03.08.2021 12:32

В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве

03.08.2021 12:25

Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж

03.08.2021 12:20

В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»

03.08.2021 12:13

«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»

03.08.2021 12:11

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ

03.08.2021 12:09

В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации

03.08.2021 11:38

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03.08.2021 11:19

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03.08.2021 10:58

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03.08.2021 10:22

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03.08.2021 10:19

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30.07.2021 15:35

Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала

30.07.2021 15:20

По-русски не говорил: в Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

30.07.2021 15:17

Парк Гагарина ждет советов от челябинцев, как избавиться от очередей за бесплатными билетами

30.07.2021 15:15

Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции

30.07.2021 15:06

На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения

30.07.2021 14:49

Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года

30.07.2021 14:37

Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках

30.07.2021 13:12

С праздником, железнодорожники!