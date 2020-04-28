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Южноуральцы смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, не выходя из дома

Общество
Сегодня, 17:26

Почта России запустила серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отправить открытку можно, не выходя из дома.

При оформлении поздравления ветеранам Великой Отечественной войны на сайте Почта Маркет необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая.

«Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей. В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и близких лично. «Живая» открытка - это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом», - сообщили в пресс-службе Почты России.

 

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