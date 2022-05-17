17.05.2022
Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина
17.05.2022
О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»
17.05.2022
В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино
16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022