Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья

Жители Челябинской области смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья в рамках профилактического Форума «День здоровья», который пройдет во Дворце спорта «Юность» в Челябинске с восьмого по 10 июня. На Форуме будет действовать несколько тематических секций с разными аспектами ЗОЖ.

Как отметили организаторы, в любой день «Форума здоровья» все желающие прямо в «Юности» смогут определить возраст сосудов, измерить внутриглазное давление, сдать анализ на сахар в крови и определить степень ее насыщения кислородом, сделать УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию и маммограмму. Также будет работать пункт вакцинации от коронавируса.

«Все, до чего "руки не доходили", все, что мы откладывали "на потом" можно будет сделать в одном месте», - рассказывает директор ООО «Первое выставочное объединение» Светлана Мещерякова.

На входе нужно будет получить электронные талоны к специалистам.

Кроме того, на станциях будут организованы интерактивы и мастер-классы, например, скандинавской ходьбе. На площадке перед «Юностью» можно будет поиграть в городки и гольф, сдать нормы ГТО.

В рамках «Дня здоровья» состоится акция по сбору подгузников для малышей, находящихся в домах ребенка, детских домах, которые оказались в больницах в отделениях отказников. На площадке форума будет работать пункт сбора средств гигиены (подгузники, детские пеленки, влажные салфетки, ушные палочки и пр.). Средства гигиены можно приобрести на Фестивале или принести с собой.

Более подробную информацию по программе "Форума здоровья" можно получить на сайте деньздоровья74.рф.