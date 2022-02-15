Южноуральцы смогут встретить Пасху 2022 года в строящемся кафедральном соборе

Православные Челябинской области смогут встретить праздник Пасхи в 2022 году в строящемся кафедральном соборе Рождества Христова, в его нижнем храме.

Об этом рассказал ключарь собора, секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков в ходе рабочего совещания, которое прошло в строящемся соборе.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в совещании приняли участие председатель правления Гильдии храмоздателей Андрей Анисимов, директор компании-генподрядчика «А1» Алексей Байда и другие специалисты.

Участники совещания обсудили готовность нижнего храма к Пасхе. В 2022 году главный христианский праздник православные будут отмечать 24 апреля.

«Пришли к выводу, что да, в день Пасхи можно будет провести богослужение в нижнем храме», – рассказал отец Игорь.

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Нижний храм будет освящён в честь равноапостольного князя Владимира. Именно в день памяти этого святого в 2018 году состоялась первая Литургия в строящемся соборе. Тогда она прошла под открытым небом.

Участники совещания также осмотрели верхний храм, там уточнили график работ.

Напомним, первый молебен на месте строительства кафедрального собора состоялся 18 сентября 2013 года. Первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Всего в основание пришлось забить 1100 свай (в этих местах плохой грунт).

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Главный купол собора обшили специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

Христорождественский собор будет самым высоким (67 метров) и самым вместительным храмом Челябинска (он сможет вместить 3,5 тысячи человек). Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.